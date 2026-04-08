تعاون مشترك بين الصحة والأوقاف في دمياط لتعزيز الوعي بالقضية السكانية

شاركت مديرية الشئون الصحية بدمياط في اليوم التدريبي الذي نظمته مديرية الأوقاف تحت إشراف الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف، لتدريب الأئمة والواعظات، وذلك بحضور الدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والاتصال الصحي ومنسق مبادرة الألف يوم الذهبية، الدكتورة تسنيم مايلو مدير إدارة تنمية الأسرة ، ياسمين جوهر مدير فرع المجلس القومي للسكان، دير الدعوة والسادة الأئمة والواعظات

وتم التعريف بـ مبادرة الألف يوم الذهبية وخدمات المشورة الأسرية، أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات، وكذلك التوعية بصحة المقبلين على الزواج، وشر مفاهيم الصحة الإنجابية و التأكيد على أهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل كمرحلة حاسمة للنمو الصحي والذهني

كما تم تأهيل الأئمة والواعظات كسفراء للتوعية الصحية داخل المجتمع، دعم نشر الثقافة الصحية السليمة داخل الأسر، تعزيز دور المؤسسات الدينية في مواجهة الشائعات وتصحيح المفاهيم الخاطئة، دعم جهود الدولة في خفض معدلات الزيادة السكانية وتحسين صحة الأسرة

وشهد اللقاء تفاعلًا مثمرًا مع الأئمة والواعظات، حيث تم فتح باب الحوار والإجابة على كافة الاستفسارات، بما يعزز من دورهم التوعوي داخل المجتمع.