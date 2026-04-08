بسمة وهبة تحذر من الوقيعة بين العرب: فيديوهات الذكاء الاصطناعي تهدد

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الفيديوهات المتداولة اتضح أنها مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، قائلة: "الفيديوهات دي في الآخر طلعت AI"، مضيفة: "والعنوان بيبقى قاسي جداً وبيخض الناس".

لا تخلقوا أزمات بين الشعوب العربية



وتابعت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذه الظاهرة لا تقتصر على نشر الشائعات فقط، بل تمتد لإثارة الفتن بين الشعوب، قائلة: "فيه ناس بتدخل تهاجم وتقول ألفاظ غير محترمة، ويتحسب علينا إنه مصري"، متسائلة: "إنت بتتكلم باسم مصر ليه؟".

مصر تقود جهود التهدئة في المنطقة

وشددت على ضرورة وقف هذه الممارسات، مؤكدة: "بلاش تعملوا لنا مشاكل، علاقتنا بالدول العربية على أكمل وجه"، مشيرة إلى أن مصر تسعى دائمًا لتهدئة الأوضاع، وأن نشر مثل هذه المحتويات يضر بالجميع.

العلاقات العربية قوية ويجب الحفاظ عليها

وأشارت إلى أن العلاقات العربية قوية ويجب الحفاظ عليها، موضحة: "إحنا في مركب واحدة، ومش من مصلحتنا أي بلد عربية تقع"، مشددة على أهمية عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، قائلة: "بلاش تمشوا ورا القطيع".

الإبلاغ عن أي محتوى مضلل

واختتمت حديثها بالدعوة إلى الإبلاغ عن أي محتوى مضلل، مؤكدة: "اللي يلاقي فيديو مفبرك يبلغ، لأن ده دمار"، مشيرة إلى أن ما حدث معها يعكس خطورة هذه الظاهرة، التي تستهدف بث الخوف وزعزعة الاستقرار داخل المجتمعات العربية.