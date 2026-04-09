هل يجوز صيام الست من شوال وقضاء أيام من رمضان بنية واحدة؟.. انتبه

أمل فوزي

لعل أهمية معرفة هل يجوز صيام الست من شوال وقضاء ما أفطرت في رمضان بنية واحدة؟، تزداد مع انقضاء ثلثي شهر شوال سريعًا ، حيث نشهد اليوم أول أيام الثلث الأخير من الشهر ، الحادي والعشرين من شوال 1447هـ-، فيطرح ضيق المتبقي منه سؤال عن هل يجوز صيام الست من شوال وقضاء ما أفطرت في رمضان بنية واحدة؟.

 قد يكون سؤال الساعة بل وما تبقى من الشهر وقد يطول إلى ما بعد شوال ويمتد إلى نهاية شهر ذي القعدة، وذلك لما ورد في فضل صيام الست من شوال العظيم، وكذلك ضرورة قضاء رمضان لأنه فريضة وهذا ما يزيد أهمية سؤال: هل يجوز صيام الست من شوال وقضاء ما أفطرت في رمضان بنية واحدة؟ .

هل يجوز صيام الست من شوال وقضاء رمضان

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اتفقوا على وجوب قضاء الفائت من رمضان لقوله تعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» الآية 184 من سورة البقرة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية»  في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز صيام الست من شوال وقضاء ما أفطرت في رمضان بنية واحدة؟ وما حكم صيام الست من شوال بنية قضاء ما مضى من رمضان ؟»، أنه اتفق الفقهاء كذلك على فضل وندب صيام ست من شوال لقول رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» . صحيح مسلم (2/ 822) .

هل يجوز صيام الست من شوال بنية القضاء

و أفادت بأنه لابد من التفرقة بين حالتين: الحالة الأولى: إمكان الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال لأن قضاء رمضان وإن كان على التراخي عند كثير من الفقهاء، وأن صيام الست من شوال واجب موسع طوال الشهر فيمكن الجمع بقضاء الفائت من رمضان ، ثم صيام الست من شوال ، وذلك لأن الواجب مقدم على النفل .

وتابعت: الحالة الثانية: عدم إمكان الجمع بأن ضاق شوال وبقي منه ستة أيام لا تكفي لقضاء رمضان والستة من شوال ، والمختار هنا تقديم صوم الست من شوال لأن الزمان صار مضيقا بالنسبة لصوم الست من شوال بينما موسع لقضاء رمضان.

واستدلت على ذلك بما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «إن كان ليكون على الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان» صحيح ابن خزيمة (2/ 984).

حكم صيام الست من شوال

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن صيام الست من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم سلفًا وخلفًا، ويبدأ بعد يوم العيد مباشرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ».

وتابعت:  فإن صامها المسلم متتابعة من اليوم الثاني من شوال فقد أتى بالأفضل، وإن صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة ولا حرج عليه وله ثوابها.

وأوضحت “ الإفتاء” ، أنه ذهب إلى استحباب صوم الست: الشافعية وأحمد والظاهرية؛ ففي "المجموع" للنووي: [ويستحب صوم الست من شوال؛ لما رواه مسلم وأبو داود واللفظ لمسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ».

ونوهت بأنه يستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال، أي: بعد اليوم الأول منه -الذي يحرم فيه الصوم- فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جاز، وكان فاعلًا لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه. وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال أحمد وداود] اهـ ملخصًا.

وتابعت: وفي "المغني" لابن قدامة: [أن صوم الست من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم، وبه قال الشافعي، واستدل أحمد بحديثي أبي أيوب وثوبان] اهـ ملخصًا. والمختار عند الحنفية؛ كما في "الدر" وحواشيه: "أنه لا بأس به؛ لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبهًا بالنصارى، وذلك منتفٍ بالإفطار أول يوم شوال كما في التجنيس لصاحب "الهداية"، و"النوازل" لأبي الليث، و"الواقعات" للحسام الشهيد، و"المحيط" للبرهاني، و"الذخيرة".

وأضافت : وكان الحسن بن زياد لا يرى بأسًا بصومها ويقول: "كفى بيوم الفطر مفرقًا بينها وبين رمضان"، وكذلك عامة المتأخرين لم يروا بأسًا بصومها، واختلفوا هل الأفضل التفريق أو التتابع؟" اهـ من "الغاية". وكرهه أبو يوسف، وقد علمت أن المختار خلافه عندنا.

وأردفت : وكره مالك صومها، وقال في "الموطأ" -كما نقله في "المجموع"-: [وصوم ستة أيام من شوال لم أَرَ أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغنا ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك] اهـ. وقد ضعفه النووي في "المجموع"، وابن قدامة في "المغني"، والشوكاني في "نيل الأوطار".

هل يجوز صيام الست من شوال وقضاء ما أفطرت في رمضان هل يجوز صيام الست من شوال وقضاء في رمضان هل يجوز صيام الست من شوال وقضاء ما أفطرت في رمضان بنية واحدة هل يجوز صيام الست من شوال وقضاء رمضان بنية واحدة صيام الست من شوال وقضاء ما أفطرت في رمضان بنية واحدة صيام الست من شوال وقضاء رمضان بنية واحدة صيام الست من شوال وقضاء في رمضان

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

من "خميس العهد" حتى "شم النسيم".. 5 أيام إجازة في احتفالات أعياد الربيع والقيامة

أحمد جلال: الأهلي ينهي اتفاقه مع قلب دفاع الترجي التونسي.. تفاصيل

كلكم مدانون.. رد فعل صادم من سيد عبد الحفيظ تجاه لاعبي الأهلي

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

«كاف» يكشف موعد نهائي كأس الكونفيدرالية

ده الأهلي مش مانشستر سيتي.. شوبير يعلق على المطالبات برحيل توروب

اليوم .. نهائي بطولة الجمهورية لرجال الملاكمة

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري والقنوات الناقلة

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

منها استنشاق البخار.. علاج احتقان الأنف بوصفات بسيطة من المنزل

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

