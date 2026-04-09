برلماني: مصر حريصة على استقرار المنطقة ودعمها الكامل لأمن الخليج والعراق والأردن

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربى بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يمثل خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع المتوترة في المنطقة.

وأكد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أن ترحيب مصر بهذا الاتفاق يعكس الدور المحوري الذي تقوم به القاهرة في دعم جهود السلام والاستقرار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية كانت دائمًا في طليعة الدول التي تدعو إلى تغليب لغة الحوار، وتجنب التصعيد العسكري الذي يهدد أمن المنطقة.

وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل وغير المشروط لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق يعكس التزام مصر التاريخي تجاه أمن أشقائها العرب، ويؤكد أن القاهرة لن تتخلى عن دورها في دعم الاستقرار الإقليمي موضحاً أن مصر تسعى دائمًا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يساهم في تحقيق السلام الدائم، مؤكدًا أن القيادة السياسية تواصل جهودها المكثفة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد مصر ستظل قوة السلام في الشرق الأوسط، وستواصل العمل بكل قوة من أجل إنهاء الصراعات، لأن استقرار المنطقة هو الضمان الحقيقي لمستقبل آمن ومزدهر لشعوبها، وستبقى القاهرة دائمًا عنوان الحكمة وقائدة مسيرة السلام والتنمية.