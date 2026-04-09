بيت العيني يحتفي بالربيع.. عروض خيال الظل وورش تفاعلية ومعرض “طيور الربيع

ينظم مركز إبداع بيت العيني بحي الأزهر – التابع لصندوق التنمية الثقافية – يوم السبت الموافق 11 أبريل، برنامجًا فنيًا وثقافيًا متنوعًا، يحتفي بأجواء الربيع من خلال عروض فنية وورش تفاعلية ومعرض بصري، في إطار يجمع بين الإبداع والوعي البيئي.

في الواحدة ظهرًا، يقدم الفنان مصطفى الصباغ عرض «استوديو الخيال – سيرة شم النسيم واحتفالات الربيع»، وهو عرض لعرائس خيال الظل يستلهم الموروث المصري، ويعيد صياغة مشاهد الربيع في بناء بصري نابض بالحركة والموسيقى، يزاوج بين الخيال والذاكرة الشعبية في تجربة تجمع بين المتعة والتثقيف.

وفي الثانية ظهرًا، تُقام تجربة تفاعلية للأطفال بعنوان «بذرة اليوم.. زهرة الغد» تقديم أ. ياسمين محمود، حيث يشارك الأطفال في زراعة الحبوب والتعرف على مراحل نمو النبات وأجزائه واحتياجاته، ضمن طرح مبسط يربط بين قوانين الطبيعة وقيم الصبر والنمو، ويُختتم النشاط بعرض تمثيلي إبداعي يعبر عن مخرجات التجربة.

كما ينطلق في اليوم نفسه معرض «طيور الربيع» للفنان مصطفى الصباغ، ويستمر حتى 18 أبريل، مقدمًا تجربة بصرية بفن خيال الظل تستلهم ظاهرة هجرة الطيور إلى مصر، بما تحمله من دلالات بيئية وإنسانية، وتبرز في الوقت ذاته تنوع البيئات الطبيعية المصرية، ومكانة مصر كإحدى أهم محطات الهجرة عالميًا.

ويأتي هذا البرنامج ضمن أنشطة مركز إبداع بيت العيني، الهادفة إلى تقديم محتوى فني وثقافي متكامل، يعزز الوعي بالطبيعة والتراث، ويتيح تجارب إبداعية تستهدف مختلف الفئات العمرية.

