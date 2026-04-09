قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس
لبنان.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 203 و1000 مصاب
إسبانيا تعلن إعادة فتح سفارتها في إيران لتعزيز التواصل الدبلوماسي
لدعم المحتوى المعرفي .. وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق دار نشر بمركز سقارة لأول مرة منذ 42 عامًا
مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم بيع الوقف لاستبداله بمسجد أوسع
مقتـ.ل 182شخصاً وإصابة 890 آخرين .. قرار عاجل من الرئاسة اللبنانية بعد المجـ.زرة الإسرائيلية
البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد بـ «كينج مريوط» وسط حضور كنسي وشعبي
اليوم.. الأهلي يلتقي الجزيرة والزمالك مع سموحة في نصف نهائي كأس مصر للكرة الطائرة
4 وزراء يضعون خريطة تنفيذ القرى المنتجة.. والصناعات الغذائية والنسيجية نواة التنمية بالريف
شركات وعقارات وسيارات فارهة.. كيف أخفى محمد وزيري ملايين هيفاء وهبي؟
موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفيدرالية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم القضاء على السكرتير الشخصي لأمين عام حزب الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر البانيه وكيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس

رشا عوني

تشهد أسعار الدواجن اليوم الخميس، استقرار ملحوظا بالأسواق بعد موجة الارتفاع التي شهدتها أسعار الفراخ بالأسواق مؤخرا. 

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الدواجن بالتزامن مع حالة من الهدوء النسبي في بورصة الدواجن، واستقرار أسعار الأعلاف وتكاليف النقل، ما ساهم في الحفاظ على مستويات الأسعار دون تغيرات كبيرة خلال الفترة الحالية.

أسعار الفراخ اليوم الخميس 9 أبريل 2026

 

سعر الفراخ البيضاء 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 78 :79 جنيه/ كيلو، لتباع في الأسواق 88 : 89 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 2 جنيهات.

سعر الفراخ الحمراء 

تراوحت أسعار. الفراخ الحمراء بين 102 و103 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 112 و113 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ البلدي


وحافظت الفراخ البلدي على استقرارها أيضًا، حيث سجلت 118 جنيهًا للكيلو داخل المزارع، لتصل إلى المستهلك النهائي في الأسواق الشعبية ومحال بيع الدواجن بسعر يقارب 128 جنيهًا للكيلو، مع استمرار الإقبال عليها من قبل المواطنين

 

سعر كيلو البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم الخميس مابين 230 إلى 250 جنيه حسب المنطقة السكنية.

سعر البيض اليوم الخميس 

سعر كرتونة البيض الأحمر 112 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 122 جنيهًا .

سعر كرتونة البيض الأبيض 107 جنيهات، لتباع للمستهلك 117 جنيهًا .

سعر كرتونة البيض البلدي 122 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 132 جنيهًا .

زيادة المعروض من الدواجن بالأسواق

أكد سامح السيد، رئيس 

شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الفترة الأخيرة هناك زيادة في المعروض، بجانب أن الدولة توفر الأعلاف للمستوردين، وقامت بحل جميع المشكلات الخاصة بالقطاع الغذائي، وهو ما جعل الأسعار تنخفض.

وأضاف أن أسعار الدواجن تُحدَّد بالعرض والطلب، وأن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في المعروض، وأن الأسعار الآن منخفضة، وأن هذه الانخفاضات تسبب خسائر للمنتجين.

وطالب بإنشاء بورصة للدواجن، وأن وزير الزراعة مهتم بهذا القطاع، وأن هناك تعاونًا بين وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر من أجل وفرة السلع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة.

وأوضح أن السعر العادل للدواجن هو بيع الدواجن في المزرعة من 80 إلى 85 جنيهًا، لكن الأسعار انخفضت إلى 72 جنيهًا، وأن هذا تسبب في مشكلات للمنتجين، وأنه بسبب عيد الإخوة الأقباط ارتفعت الأسعار اليوم إلى 77 جنيهًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

