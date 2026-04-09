سعر البانيه وكيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس

تشهد أسعار الدواجن اليوم الخميس، استقرار ملحوظا بالأسواق بعد موجة الارتفاع التي شهدتها أسعار الفراخ بالأسواق مؤخرا.

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الدواجن بالتزامن مع حالة من الهدوء النسبي في بورصة الدواجن، واستقرار أسعار الأعلاف وتكاليف النقل، ما ساهم في الحفاظ على مستويات الأسعار دون تغيرات كبيرة خلال الفترة الحالية.

أسعار الفراخ اليوم الخميس 9 أبريل 2026

سعر الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 78 :79 جنيه/ كيلو، لتباع في الأسواق 88 : 89 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 2 جنيهات.

سعر الفراخ الحمراء

تراوحت أسعار. الفراخ الحمراء بين 102 و103 جنيهات للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 112 و113 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ البلدي



وحافظت الفراخ البلدي على استقرارها أيضًا، حيث سجلت 118 جنيهًا للكيلو داخل المزارع، لتصل إلى المستهلك النهائي في الأسواق الشعبية ومحال بيع الدواجن بسعر يقارب 128 جنيهًا للكيلو، مع استمرار الإقبال عليها من قبل المواطنين

سعر كيلو البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم الخميس مابين 230 إلى 250 جنيه حسب المنطقة السكنية.

سعر البيض اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض الأحمر 112 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 122 جنيهًا .

سعر كرتونة البيض الأبيض 107 جنيهات، لتباع للمستهلك 117 جنيهًا .

سعر كرتونة البيض البلدي 122 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 132 جنيهًا .

زيادة المعروض من الدواجن بالأسواق

أكد سامح السيد، رئيس

شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الفترة الأخيرة هناك زيادة في المعروض، بجانب أن الدولة توفر الأعلاف للمستوردين، وقامت بحل جميع المشكلات الخاصة بالقطاع الغذائي، وهو ما جعل الأسعار تنخفض.

وأضاف أن أسعار الدواجن تُحدَّد بالعرض والطلب، وأن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في المعروض، وأن الأسعار الآن منخفضة، وأن هذه الانخفاضات تسبب خسائر للمنتجين.

وطالب بإنشاء بورصة للدواجن، وأن وزير الزراعة مهتم بهذا القطاع، وأن هناك تعاونًا بين وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر من أجل وفرة السلع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة.

وأوضح أن السعر العادل للدواجن هو بيع الدواجن في المزرعة من 80 إلى 85 جنيهًا، لكن الأسعار انخفضت إلى 72 جنيهًا، وأن هذا تسبب في مشكلات للمنتجين، وأنه بسبب عيد الإخوة الأقباط ارتفعت الأسعار اليوم إلى 77 جنيهًا.