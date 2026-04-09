قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وضع مغناطيس فوق العداد .. هل يُقلل فاتورة الكهرباء؟
أحدهما حاول استهداف مسؤول كبير.. اعتقال 5 إسرائيليين بتهمة التخابر
«الغندور»: تغيير وحيد في تشكيل الزمالك أمام شباب بلوزداد في هذا المركز
جيش الاحتلال: استهدفنا 10 مستودعات ذخيرة ومنصات إطلاق صواريخ ومقار قيادة لحزب الله
بسبب دراسة قش.. بتر يد شخص بإحدى قرى الدقهلية
تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس
لبنان.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 203 و1000 مصاب
إسبانيا تعلن إعادة فتح سفارتها في إيران لتعزيز التواصل الدبلوماسي
لدعم المحتوى المعرفي .. وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق دار نشر بمركز سقارة لأول مرة منذ 42 عامًا
مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم بيع الوقف لاستبداله بمسجد أوسع
مقتـ.ل 182شخصاً وإصابة 890 آخرين .. قرار عاجل من الرئاسة اللبنانية بعد المجـ.زرة الإسرائيلية
البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد بـ «كينج مريوط» وسط حضور كنسي وشعبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسعار الأسماك في أسواق الوادي الجديد اليوم الخميس 9 أبريل

اسماك ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق الأسماك والمأكولات البحرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس 9 أبريل 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بالتزامن مع توافر كميات متنوعة من الأسماك الطازجة والمجمدة التي يتم توريدها من المحافظات الساحلية، بما يلبي احتياجات المواطنين اليومية داخل مراكز وقرى المحافظة.

ويأتي هذا الاستقرار مدعومًا بانتظام عمليات التوريد وزيادة المعروض، الأمر الذي ساهم في تحقيق توازن واضح بين العرض والطلب داخل الأسواق، خاصة مع استمرار إقبال المواطنين على شراء الأسماك باعتبارها من أهم مصادر البروتين الصحي.

وسجلت حركة البيع خلال الفترة الصباحية نشاطًا ملحوظًا، حيث تركزت اختيارات المواطنين على الأصناف الطازجة، في ظل ثقتهم بجودة المنتجات المعروضة، إلى جانب تنوع الأسعار بما يتناسب مع مختلف الفئات، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار في السوق المحلي.

وتعد الأسماك والمأكولات البحرية من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، مثل أحماض أوميغا 3 والفيتامينات والمعادن، خاصة اليود، ما يجعلها خيارًا صحيًا يدعم صحة القلب ويحسن وظائف المخ ويعزز مناعة الجسم، فضلًا عن دورها في خفض مستويات الكوليسترول عند تناولها بشكل منتظم ضمن نظام غذائي متوازن.

وجاءت أسعار الأسماك اليوم لتسجل البلطي الممتاز ما بين 90 و120 جنيهًا للكيلوجرام، والمتوسط من 70 إلى 90 جنيهًا، فيما تراوح البلطي الواحاتي بين 30 و50 جنيهًا، والبلطي الصغير من 65 إلى 80 جنيهًا، بينما سجل البلطي فيليه من 170 إلى 200 جنيه للكيلوجرام.

أما البوري، فقد تراوح سعر الممتاز منه بين 180 و260 جنيهًا، والمتوسط من 125 إلى 160 جنيهًا، وسجل البوري طوبار من 160 إلى 180 جنيهًا، بينما بلغ سعر البوري سوبر جامبو من 180 إلى 220 جنيهًا للكيلوجرام.

وفي باقي الأصناف، سجلت المكرونة المجمدة من 125 إلى 180 جنيهًا، وموسى من 250 إلى 450 جنيهًا، والكابوريا من 50 إلى 170 جنيهًا، بينما تراوح السردين الطازج بين 80 و120 جنيهًا، والمجمد من 120 إلى 150 جنيهًا.

كما سجل الجمبري المستورد نحو 700 جنيه للكيلوجرام، وجمبري العقر 180 جنيهًا، بينما تراوح الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه، والجامبو من 450 إلى 550 جنيهًا.

وأكد عدد من التجار أن استمرار الاستقرار في الأسعار مرهون بتوافر المعروض وانتظام حركة النقل، وهو ما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على توازن السوق خلال الفترة الحالية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اسماك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارات كوبيه
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة
