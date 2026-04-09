أسعار الأسماك في أسواق الوادي الجديد اليوم الخميس 9 أبريل

شهدت أسواق الأسماك والمأكولات البحرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس 9 أبريل 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بالتزامن مع توافر كميات متنوعة من الأسماك الطازجة والمجمدة التي يتم توريدها من المحافظات الساحلية، بما يلبي احتياجات المواطنين اليومية داخل مراكز وقرى المحافظة.

ويأتي هذا الاستقرار مدعومًا بانتظام عمليات التوريد وزيادة المعروض، الأمر الذي ساهم في تحقيق توازن واضح بين العرض والطلب داخل الأسواق، خاصة مع استمرار إقبال المواطنين على شراء الأسماك باعتبارها من أهم مصادر البروتين الصحي.

وسجلت حركة البيع خلال الفترة الصباحية نشاطًا ملحوظًا، حيث تركزت اختيارات المواطنين على الأصناف الطازجة، في ظل ثقتهم بجودة المنتجات المعروضة، إلى جانب تنوع الأسعار بما يتناسب مع مختلف الفئات، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار في السوق المحلي.

وتعد الأسماك والمأكولات البحرية من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، مثل أحماض أوميغا 3 والفيتامينات والمعادن، خاصة اليود، ما يجعلها خيارًا صحيًا يدعم صحة القلب ويحسن وظائف المخ ويعزز مناعة الجسم، فضلًا عن دورها في خفض مستويات الكوليسترول عند تناولها بشكل منتظم ضمن نظام غذائي متوازن.

وجاءت أسعار الأسماك اليوم لتسجل البلطي الممتاز ما بين 90 و120 جنيهًا للكيلوجرام، والمتوسط من 70 إلى 90 جنيهًا، فيما تراوح البلطي الواحاتي بين 30 و50 جنيهًا، والبلطي الصغير من 65 إلى 80 جنيهًا، بينما سجل البلطي فيليه من 170 إلى 200 جنيه للكيلوجرام.

أما البوري، فقد تراوح سعر الممتاز منه بين 180 و260 جنيهًا، والمتوسط من 125 إلى 160 جنيهًا، وسجل البوري طوبار من 160 إلى 180 جنيهًا، بينما بلغ سعر البوري سوبر جامبو من 180 إلى 220 جنيهًا للكيلوجرام.

وفي باقي الأصناف، سجلت المكرونة المجمدة من 125 إلى 180 جنيهًا، وموسى من 250 إلى 450 جنيهًا، والكابوريا من 50 إلى 170 جنيهًا، بينما تراوح السردين الطازج بين 80 و120 جنيهًا، والمجمد من 120 إلى 150 جنيهًا.

كما سجل الجمبري المستورد نحو 700 جنيه للكيلوجرام، وجمبري العقر 180 جنيهًا، بينما تراوح الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه، والجامبو من 450 إلى 550 جنيهًا.

وأكد عدد من التجار أن استمرار الاستقرار في الأسعار مرهون بتوافر المعروض وانتظام حركة النقل، وهو ما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على توازن السوق خلال الفترة الحالية.