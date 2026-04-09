ارتباك دبلوماسي| طهران تتراجع عن خبر وصول وفدها إلى باكستان وتكشف خطأ حساسا

أعلنت السفارة الإيرانية في باكستان عن وجود خطأ في "التوقيت" بعد الإعلان عن وصول وفد إيراني اليوم.

وذكرت السفارة الايرانية في إسلام أباد "أفدنا سابقًا أن السفير الإيراني لدى باكستان، رضا أميري مقدم، حذف منشورًا على موقع X أعلن فيه وصول وفد إيراني إلى إسلام آباد مساء اليوم لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة".

وأشار مسؤول في السفارة الإيرانية بإسلام آباد صرح في وقت لاحق لوكالة فرانس برس بأن الرسالة أُرسلت قبل الأوان.

وقال المسؤول إن المنشور قد أزيل "بسبب بعض المشاكل"، وامتنع عن الإفصاح عما إذا كان من المتوقع وصول الوفد الليلة.

وعندما سُئل المسؤول أكثر، قال: "التوقيت - لم يكن من المفترض أن نرسلها"

