محافظ الغربية يعلن رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات استعدادًا لاحتفالات عيد القيامة

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم، مؤكدًا أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال أيام الأعياد، مع تكثيف الرقابة على الأسواق ومحال بيع الأسماك والسلع الغذائية المختلفة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن جميع المديريات الخدمية وجهات المرافق رفعت درجة الاستعداد القصوى، مع تنفيذ حملات يومية مكثفة على المحلات والمطاعم والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أي مخالفات، إلى جانب الإشراف المستمر على المخابز لضمان توافر الخبز المدعم بالكميات المناسبة للمواطنين، مع التأكيد على توفير الحصص التموينية والمواد البترولية والمحروقات بشكل يومي دون أي نقص.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين الكنائس وساحاتها والشوارع المؤدية إليها خلال فترة الاحتفالات، مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية على مستوى المحافظة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

كما وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي بتكثيف الحملات على مواقف السيارات بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمنع استغلال المواطنين وضبط تعريفة الركوب، مع توفير خطوط بديلة حال حدوث تكدسات، إلى جانب المتابعة المستمرة لنظافة الحدائق العامة والمتنزهات واستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بشكل فوري، خاصة بالمناطق المحيطة بالكنائس والشوارع المؤدية إليها، مع إزالة أي إشغالات تعيق حركة المواطنين.

ردع مخالفين

وأشار المحافظ إلى تشكيل لجان مشتركة من المحافظة وممثلي وزارة الموارد المائية والري وشرطة المسطحات المائية للمرور على المراسي والعائمات بمختلف أنواعها للتأكد من التراخيص والسلامة الإنشائية والالتزام بالحمولات المقررة، مؤكدًا الالتزام بمواعيد غلق المحال المحددة بالساعة الحادية عشرة مساءً خلال فترة الأعياد فقط، وذلك في الفترة من 10 حتى 13 أبريل 2026 وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

التصدي لمخالفات البناء

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على التصدي الفوري لأي مخالفات بناء بدون ترخيص أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد، مع تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع الجهات على مدار الساعة، وسرعة التواصل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للإبلاغ الفوري عن أي أحداث طارئة، لضمان التعامل السريع معها والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين خلال أيام الأعياد.