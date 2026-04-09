بيجروا عكس على الدائرى.. سقوط لصين حاولا سرقة هاتف محمول من مواطن

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله الناشر من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة حقيبة من أحد الأشخاص والفرار عكس الاتجاه على الطريق الدائرى بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو ومستقليها (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بالجيزة) ، وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما فى سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف حال توقفه على الطريق الدائرى إلا أنهما لم يتمكنا، وفوجئا بقيام آخر بتصويرهما فقاما بمحاولة إخفاء وجهيهما ولاذا بالفرار.

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.