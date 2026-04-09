مواطن الشبهات في حياتنا اليومية .. خالد الجندي يكشف عنها

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هناك أمثلة كثيرة لمواطن الشبهات في حياتنا اليومية، موضحًا أن هذه الشبهات موجودة في كل شيء حولنا، بداية من المعاملات المالية المشبوهة التي لا يتضح فيها وجه الحلال من الحرام، وقد يكون فيها شبهة ربا أو كسب غير واضح المصدر، مشددًا على ضرورة الابتعاد عنها تمامًا، لأنها من أخطر ما يوقع الإنسان في الحرام دون أن يشعر.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة DMC اليوم الخميس، أن من مواطن الشبهات أيضًا المواقف الاجتماعية، كأن يضع الإنسان نفسه في موضع يُفهم منه الخطأ، مثل دخول مكان مشبوه حتى لو كان لغرض بريء، مؤكدًا أن الإنسان أحيانًا هو من يضع نفسه في دائرة الشبهات، مما قد يؤدي إلى اتهامه في دينه أو عرضه رغم براءته، لذلك يجب عليه أن يتجنب هذه المواطن من البداية.

نماذج الشبهات في حياتنا اليومية

وأوضح أن القضايا الخلافية التي تعارضت فيها الأدلة أو خفيت أحكامها على كثير من الناس تُعد من أبرز مواطن الشبهات، لافتًا إلى أن العلماء قد يعرفون حكمها، لكن العامة قد يلتبس عليهم الأمر، ولذلك من الأفضل الابتعاد عنها والأخذ برأي الجمهور، ومن أراد الأخذ برأي آخر فليلزم نفسه به دون أن يُدخل الناس في حالة من الحيرة أو الغموض.

وأشار إلى أن الشبهات لا تقتصر على الأفعال فقط، بل تمتد إلى الأفكار والنظريات، حيث قد يتعرض الإنسان لشبهات فكرية تُضعف اليقين وتُزعزع العقيدة، خاصة مع انتشار بعض الأصوات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل التي تتحدث في الدين دون علم، وتشكك في الثوابت، مؤكدًا أن التعرض المستمر لمثل هذه الأفكار قد يؤثر على ضعاف الإيمان أو قليلي العلم.

ولفت إلى أن بعض هذه النماذج قد تتسم بقدرة كبيرة على الكلام والتأثير، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان”، موضحًا أن البلاغة والقدرة على الحديث قد تُحدث التباسًا لدى البعض، مما يستدعي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء كل ما يُقال دون علم أو تحقق.

وشدد على ضرورة التمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”، مؤكدًا أن الإنسان يجب أن يبتعد عن كل ما يثير الشك أو الريبة، وألا يضع نفسه في مواضع الفتنة أو الشبهات، حفاظًا على دينه واستقرار إيمانه.