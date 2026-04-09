‏تأكيدا لصدى البلد .. ‏توضيح عاجل من التعليم بشأن حقيقة خصم درجتين ونصف ‏من طلاب المدارس عن كل يوم غياب
مدبولي: نعمل على محاولة تبكير الحصول على قسط تعهدات الاتحاد الأوروبي
وزير البترول: عملنا على زيادة الحد الأدنى لسعر الغاز لمصانع الأسمدة
بعد مجز.رة بيروت.. نتنياهو يعلن عزمه بدء محادثات مباشرة مع لبنان لنزع سلا.ح حزب الله
تصريح صادم.. مارك روته يكشف خضوع الناتو وأوروبا لطلبات ترامب في حرب إيران
الضأن البلدي بـ400 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم الخميس 9 أبريل 2026 في الأسواق
مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي تحتفل بيوم اليتيم | صور
اتصال مفاجئ .. ترامب يضغط على نتنياهو لوقف العدوان ضد لبنان
الإيجار القديم | الحكومة تدعو المواطنين للإسراع في طلب السكن البديل
مدبولي: حريصون على توفير حوافز جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر
رئيس الوزراء : لجنة من الحكومة والنواب لمراجعة قانون الإدارة المحلية تمهيدًا لإقراره
الجوهري مشرفًا عامًا على مكتب رئيس الوزراء | خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بن زايد وستارمر يبحثان تطورات المنطقة وسط تصاعد التوترات

محمد بن زايد وستارمر يبحثان تطورات المنطقة وسط تصاعد التوترات
محمد بن زايد وستارمر يبحثان تطورات المنطقة وسط تصاعد التوترات
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع كير ستارمر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التصعيد العسكري المتزايد وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. 

 وتناول اللقاء تأثير هذه التطورات على عدد من الملفات الحيوية، من بينها أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، إضافة إلى انعكاساتها على الاقتصاد العالمي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن سبل احتواء التوترات ومنع تفاقمها. 

 كما تطرق الجانبان إلى الهجمات التي تستهدف دول المنطقة، حيث جدد رئيس الوزراء البريطاني إدانة بلاده لتلك الاعتداءات، مؤكداً تضامن المملكة المتحدة مع الإمارات ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها. 

 وأكد الطرفان أهمية العمل على خفض التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع، مع التشديد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. 

 وفي السياق ذاته، استعرض الجانبان علاقات التعاون بين الإمارات وبريطانيا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.  

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

رئيس الوزراء

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

قرار إيقاف خدمة الإنترنت

هيقطع بالليل؟.. حقيقة قرار إيقاف خدمة الإنترنت لتوفير الكهرباء

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

الصغير المتهم

رفضت تشتري منه.. ضبط بائع متجول تعدى على فتاة بالسب في المنيا

المتهمة

قرار عاجل من النيابة بشأن صانعة محتوى في الجيزة

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

بالصور

طريقة عمل كورنيه الشاورما في 10 دقائق.. وصفة سريعة وشهية

طريقة عمل كورنيه الشاورما
طريقة عمل كورنيه الشاورما
طريقة عمل كورنيه الشاورما

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

