بن زايد وستارمر يبحثان تطورات المنطقة وسط تصاعد التوترات

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع كير ستارمر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التصعيد العسكري المتزايد وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتناول اللقاء تأثير هذه التطورات على عدد من الملفات الحيوية، من بينها أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، إضافة إلى انعكاساتها على الاقتصاد العالمي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن سبل احتواء التوترات ومنع تفاقمها.

كما تطرق الجانبان إلى الهجمات التي تستهدف دول المنطقة، حيث جدد رئيس الوزراء البريطاني إدانة بلاده لتلك الاعتداءات، مؤكداً تضامن المملكة المتحدة مع الإمارات ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.

وأكد الطرفان أهمية العمل على خفض التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع، مع التشديد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي السياق ذاته، استعرض الجانبان علاقات التعاون بين الإمارات وبريطانيا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.