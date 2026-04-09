اتصال مفاجئ .. ترامب يضغط على نتنياهو لوقف العدوان ضد لبنان

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي جرى أمس، تخفيف حدة الضربات الجوية في لبنان للمساهمة في إنجاح المفاوضات مع إيران.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول رفيع في إدارة ترامب قوله إنه "تم الاتفاق على أن تكون إسرائيل شريكاً مفيداً".

وبحسب التقرير، جاءت هذه المكالمة بعد أن تعهد نتنياهو بمواصلة الضربات الجوية في لبنان بكثافة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان يسعى بشدة إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "تم القضاء على أكثر من 200 إرهابي في عملية الظلام الأبدي"، بحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتابع كاتس: "بهذا يرتفع عدد القتلى في هذه الحملة إلى حوالي 1400، وقد صُدم حزب الله من حجم الضربة".

وفيما يتعلق بإيران، قال إن الجيش الإسرائيلي مستعد للرد بالقوة إذا أطلقت إيران النار باتجاه إسرائيل.