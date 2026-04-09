إلهام أبو الفتح
حكاية جيل جديد.. مواهب مصرية تحلق في الدوري الإسباني

رغم أن الحضور المصري في الدوري الإسباني لا يزال محدودا مقارنة بباقي الدوريات الأوروبية فإن مؤشرات قوية بدأت تظهر مؤخرا تؤكد أن المواهب المصرية الشابة باتت تفرض نفسها داخل الكرة الإسبانية سواء عبر تجارب واعدة أو انتقالات تفتح آفاقا جديدة للاحتراف.

حمزة عبد الكريم.. انطلاقة قوية بقميص برشلونة

خطف حمزة عبد الكريم الأنظار في ظهوره الأول مع برشلونة تحت 19 عامًا، بعدما شارك أساسيًا أمام فريق هويسكا في دوري الشباب الإسباني.

وقدم اللاعب الشاب أداء لافتا حيث حصل على ركلة جزاء وسجل هدفا ليساهم في تعادل فريقه بنتيجة 2-2، في بداية مثالية تعكس قدراته الهجومية الكبيرة.


وأشادت الصحافة الإسبانية بالمهاجم المصري مؤكدة أنه قدم أوراق اعتماده مبكرا بقميص “البلوجرانا” بعد رحلة مفاوضات طويلة انتهت بإتمام الصفقة ومشاركته بعد نحو 40 يوما من انضمامه رسميا.

بلال عطية.. خطوة احترافية جديدة في إسبانيا

في سياق متصل، اقترب بلال عطية من خوض تجربة احترافية مهمة، بعد اتفاق انتقاله إلى راسينج سانتاندير، أحد أندية الدرجة الثانية الإسبانية.

ويعد عطية من العناصر الواعدة، حيث سبق له خوض فترة معايشة مع نادي هانوفر كما مثل منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 عامًا، وقدم مستويات مميزة لفتت الأنظار إليه.

ويعكس اهتمام سانتاندير المتجدد باللاعب إيمان الأندية الإسبانية بقدرات المواهب المصرية، خاصة بعد نجاح مفاوضات انتقاله في الفترة الأخيرة.

هيثم حسن.. رحلة كفاح نحو التألق

يمثل هيثم حسن نموذجا ملهما للاعب المصري في أوروبا، حيث بدأت رحلته من شوارع باريس قبل أن تتطور موهبته داخل أكاديميات فرنسا.

وانطلقت مسيرته الاحترافية من نادي شاتورو الذي كان بوابته للانتقال إلى فياريال.


ورغم صعوبة المنافسة خاض اللاعب عدة تجارب على سبيل الإعارة مع ميرانديس وسبورتنج خيخون، قبل أن يجد الاستقرار مع ريال أوفييدو حيث بدأ في لفت الأنظار بأدائه المميز.

عمر ياسر.. محطة جديدة في ألافيس

وفي خطوة جديدة تعكس تصاعد الاهتمام الإسباني بالمواهب المصرية أعلن نادي زد انتقال لاعبه الشاب عمر ياسر إلى ديبورتيفو ألافيس.

ويُعد اللاعب من العناصر الهجومية المميزة حيث بدأ مسيرته في أكاديمية الزمالك قبل أن يتألق مع زد ويساهم في تحقيق بطولات على مستوى قطاع الناشئين، مسجلا عددا كبيرا من الأهداف.

اهتمام إسباني متزايد بالمواهب المصرية

تعكس هذه التحركات وجود توجه متزايد من الأندية الإسبانية نحو استكشاف السوق المصرية خاصة بعد نجاح بعض التجارب وبروز أسماء شابة قادرة على التأقلم مع أسلوب اللعب الإسباني.

ومع استمرار تطور الأكاديميات في مصر وظهور جيل جديد يمتلك المهارة والطموح يبدو أن الكرة المصرية على موعد مع حضور أقوى في الملاعب الإسبانية خلال السنوات المقبلة.

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

أسامة الجوهري

الجوهري مشرفًا عامًا على مكتب رئيس الوزراء | خاص

ترشيحاتنا

كشف أثري جديد

اكتشاف بقايا معبد الإله بلوزيوس بتل الفرما بمدينة بلوزيوم الأثرية في شمال سيناء

الدكتور هاني سويلم وزير الري

صيانة كاملة لجميع المجاري المائية بأسوان استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات

ضياء رشوان

رشوان: دعوة وزراء الإعلام العرب لاجتماع عاجل لإقرار خطة إستراتيجية لمواجهة أي أزمات

بالصور

انقطاع النفس أثناء النوم يزيد خطر النوبات القلبية والوفاة بنسبة 71%

انقطاع النفس أثناء النوم
انقطاع النفس أثناء النوم
انقطاع النفس أثناء النوم

موجود فى كل بيت .. نوع خضار غير متوقع يحمى من 15 مرضًا

الخضروات
الخضروات
الخضروات

وظائف تزيد من خطر الإصابة بالخرف .. وأخرى تقلل منه

وظائف تقلل خطر الإصابة بالخرف
وظائف تقلل خطر الإصابة بالخرف
وظائف تقلل خطر الإصابة بالخرف

طريقة عمل كورنيه الشاورما في 10 دقائق.. وصفة سريعة وشهية

طريقة عمل كورنيه الشاورما
طريقة عمل كورنيه الشاورما
طريقة عمل كورنيه الشاورما

فيديو

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

المزيد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد