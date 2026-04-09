حكاية جيل جديد.. مواهب مصرية تحلق في الدوري الإسباني

رغم أن الحضور المصري في الدوري الإسباني لا يزال محدودا مقارنة بباقي الدوريات الأوروبية فإن مؤشرات قوية بدأت تظهر مؤخرا تؤكد أن المواهب المصرية الشابة باتت تفرض نفسها داخل الكرة الإسبانية سواء عبر تجارب واعدة أو انتقالات تفتح آفاقا جديدة للاحتراف.

حمزة عبد الكريم.. انطلاقة قوية بقميص برشلونة

خطف حمزة عبد الكريم الأنظار في ظهوره الأول مع برشلونة تحت 19 عامًا، بعدما شارك أساسيًا أمام فريق هويسكا في دوري الشباب الإسباني.

وقدم اللاعب الشاب أداء لافتا حيث حصل على ركلة جزاء وسجل هدفا ليساهم في تعادل فريقه بنتيجة 2-2، في بداية مثالية تعكس قدراته الهجومية الكبيرة.



وأشادت الصحافة الإسبانية بالمهاجم المصري مؤكدة أنه قدم أوراق اعتماده مبكرا بقميص “البلوجرانا” بعد رحلة مفاوضات طويلة انتهت بإتمام الصفقة ومشاركته بعد نحو 40 يوما من انضمامه رسميا.

بلال عطية.. خطوة احترافية جديدة في إسبانيا

في سياق متصل، اقترب بلال عطية من خوض تجربة احترافية مهمة، بعد اتفاق انتقاله إلى راسينج سانتاندير، أحد أندية الدرجة الثانية الإسبانية.

ويعد عطية من العناصر الواعدة، حيث سبق له خوض فترة معايشة مع نادي هانوفر كما مثل منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 عامًا، وقدم مستويات مميزة لفتت الأنظار إليه.

ويعكس اهتمام سانتاندير المتجدد باللاعب إيمان الأندية الإسبانية بقدرات المواهب المصرية، خاصة بعد نجاح مفاوضات انتقاله في الفترة الأخيرة.

هيثم حسن.. رحلة كفاح نحو التألق

يمثل هيثم حسن نموذجا ملهما للاعب المصري في أوروبا، حيث بدأت رحلته من شوارع باريس قبل أن تتطور موهبته داخل أكاديميات فرنسا.

وانطلقت مسيرته الاحترافية من نادي شاتورو الذي كان بوابته للانتقال إلى فياريال.



ورغم صعوبة المنافسة خاض اللاعب عدة تجارب على سبيل الإعارة مع ميرانديس وسبورتنج خيخون، قبل أن يجد الاستقرار مع ريال أوفييدو حيث بدأ في لفت الأنظار بأدائه المميز.

عمر ياسر.. محطة جديدة في ألافيس

وفي خطوة جديدة تعكس تصاعد الاهتمام الإسباني بالمواهب المصرية أعلن نادي زد انتقال لاعبه الشاب عمر ياسر إلى ديبورتيفو ألافيس.

ويُعد اللاعب من العناصر الهجومية المميزة حيث بدأ مسيرته في أكاديمية الزمالك قبل أن يتألق مع زد ويساهم في تحقيق بطولات على مستوى قطاع الناشئين، مسجلا عددا كبيرا من الأهداف.

اهتمام إسباني متزايد بالمواهب المصرية

تعكس هذه التحركات وجود توجه متزايد من الأندية الإسبانية نحو استكشاف السوق المصرية خاصة بعد نجاح بعض التجارب وبروز أسماء شابة قادرة على التأقلم مع أسلوب اللعب الإسباني.

ومع استمرار تطور الأكاديميات في مصر وظهور جيل جديد يمتلك المهارة والطموح يبدو أن الكرة المصرية على موعد مع حضور أقوى في الملاعب الإسبانية خلال السنوات المقبلة.