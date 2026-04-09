الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير: الأزمات العالمية تفرض الاعتماد على الذات.. ومصر نجحت برؤية استباقية في تأمين اقتصادها

محمد البدوي

أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن العالم يشهد موجة غير مسبوقة من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، دفعت الدول إلى إعادة ترتيب أولوياتها، والاعتماد بشكل أكبر على إمكانياتها الذاتية ومواردها المحلية، باعتبار ذلك السبيل الأكثر أمانًا للحفاظ على الاستقلال الاقتصادي.

 تحديات هيكلية عميقة

وأوضح شعيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة DMC، أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات هيكلية عميقة، في مقدمتها أزمة الديون العالمية التي تجاوزت 320 تريليون دولار، مؤكدًا أن هذه الأزمة لا تقتصر على الدول النامية فقط، بل تمتد لتشمل كبرى الاقتصاديات.

عجز في الميزان التجاري

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم، تعاني من ديون ضخمة تُقدر بنحو 38 تريليون دولار، إلى جانب عجز كبير في الموازنة يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلًا عن عجز في الميزان التجاري يقترب من 1.2 تريليون دولار، وهو ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية عالميًا.

وفي سياق متصل، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن الغذاء والطاقة تحولا إلى أدوات ضغط رئيسية في الصراعات الدولية، موضحًا أن روسيا وأوكرانيا تسيطران معًا على نحو 36% من تجارة الحبوب عالميًا، ما يمنحهما نفوذًا كبيرًا في الأسواق الدولية.

كما أشار إلى استخدام الولايات المتحدة للرسوم الجمركية كأداة ضغط اقتصادي، مستشهدًا بفرض رسوم مرتفعة على الهند بسبب تعاملاتها في مجال الطاقة.

نسبة الطاقة المتجددة

وعلى الصعيد المحلي، أشاد شعيب بالسياسات التي انتهجتها الدولة المصرية منذ عام 2020، مؤكدًا أنها ساهمت في تعزيز الأمن الاقتصادي، حيث تم التوسع بشكل كبير في مشروعات الطاقة، مع خطة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.

 خطة طموحة لتعزيز الإنتاج

وفي قطاع الزراعة، أوضح أن مصر تعمل على زيادة الرقعة الزراعية بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من نحو 9.5 مليون فدان إلى مستهدف يصل إلى 17 مليون فدان، ضمن خطة طموحة لتعزيز الإنتاج المحلي.

تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي

كما أشار إلى أن الدولة تستهدف تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من القمح تتجاوز 75% خلال السنوات المقبلة، رغم أن الاستهلاك السنوي يبلغ نحو 22 مليون طن، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي.

 التعامل مع الأزمات العالمية

واختتم بلال شعيب تصريحاته بالتأكيد على أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا ناجحًا في التعامل مع الأزمات العالمية، من خلال التخطيط المسبق وتنويع مصادر القوة الاقتصادية.

الأمن الغذائي الاستيراد القمح الطاقة المتجددة الأزمات الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

