محافظ الغربية يواصل متابعة تنفيذ قرار مواعيد الغلق ويؤكد الالتزام الكامل خلال عطلة نهاية الأسبوع

الغربية أحمد علي

يواصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعته الميدانية اليومية والمكثفة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال العامة، حيث تابع خلال عطلة نهاية الأسبوع، مدى التزام المحال والمنشآت بالمواعيد المحددة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك في إطار خطة متكاملة تنفذها المحافظة لفرض الانضباط العام وضمان انتظام تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد المحافظ أن هذه المتابعة تأتي في ضوء حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تنظيم مواعيد العمل داخل الأنشطة التجارية واستمرار تلبية احتياجات المواطنين اليومية، مشيرًا إلى أن القرار يُطبق في إطار من المرونة التي تراعي البعد الإنساني، مع تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الأنشطة لمساعدتهم على التكيف مع المواعيد الجديدة دون الإضرار بمصالحهم.

تحرك تنفيذي عاجل 

وشدد محافظ الغربية على استمرار تكثيف الحملات الميدانية، خاصة خلال الفترات الليلية، مع التركيز على رفع الوعي لدى أصحاب المحال والتواصل المباشر معهم، بالتوازي مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، بما يضمن التنفيذ الدقيق للقرار وتحقيق الصالح العام، مؤكدًا أن الانضباط في الشارع يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية.

جولات ميدانية 

وفي هذا السياق، واصل قيادات المحافظة انتشارهم الميداني تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، حيث قام اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، بجولات تفقدية موسعة بعدد من المراكز والمدن، لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق وضمان استمرار الخدمات الحيوية بكفاءة وانتظام.

وأوضح المحافظ أن الأنشطة المستثناة، وفي مقدمتها المخابز والصيدليات ومحال السلع الغذائية، تواصل عملها وفق الضوابط المنظمة، بما يضمن عدم تأثر الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق أعلى درجات الانضباط.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية اليومية بكافة أنحاء المحافظة، بما يعزز استقرار الخدمات ويحافظ على انتظامها، ويجسد توجه المحافظة في وضع المواطن على رأس أولوياتها، والعمل المستمر على تحقيق رضاه وتحسين جودة الحياة المقدمة له.

