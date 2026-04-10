احترس هذا الإكسسوار يدمر هاتفك الآيفون

يعد ارتفاع سعر هواتف آيفون الذكية المقدمة من العلامة الأمريكية العريقة آبل واحد من أكثر الأسباب لجعل أصحابها يحافظون عليه قدر الإمكان، من خلال الإكسسوارات التي تحميه من التعرض لصدمات أو خدوش.

ولعل من أبرزها حماية الكاميرا، والتي يحرص على تركبيها الملايين من مستخدمي آيفون حول العالم، لكي تحمي الكاميرا وكذلك إطارها.

ورغم حمايتها للكاميرا كاملة من أي خدوش أو صدمات، إلا أنها تسبب عيبين في منتهى الخطورة، الأول هو قلة جودة التصوير بسبب انعكاس الضوء الناتج عنها.

والثاني في حالة سقوط هاتفك الآيفون على ظهره من ارتفاع عالي، قد تسبب حماية الكاميرا تحطيم ظهر الهاتف فوراً، ولكن في حالة عدم تركيبها، تزيد احتمالية الحفاظ على الكاميرا بإطارها، وكذلك ظهر الهاتف.

ويمكنك حمايتها عن طريق تركيب “جراب” من السيليكون الواقي المرن، واختيار نموذج يوفر حماية بارزة لإطارات عدسات الكاميرا، وبالتالي ستحصل على نفس الإفادة، مع حماية ظهر هاتفك، والحفاظ على جودة التصوير.

لذا عليك التأني والبحث جيداً قبل تركيب أي قطعة إكسسوار في هاتفك الذكي، لكي تحافظ عليه وتطيل عمره، وأيضاً الإستمتاع به في أفضل حالاته.