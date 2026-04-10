طريقة عمل الآيس كريم بنكهات مختلفة في المنزل

يعد الآيس كريم من الحلويات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الآيس كريم في المنزل بطريقة صحية وطبيعية .

وإليكم طريقة تحضير الآيس كريم في المنزل بنكهات مختلفة

مقادير آيس كريم المانجو

نصف كيلو مانجو مجمدة

نصف كوب عسل جلوكوز

2 كوب كريم شانتيه مخفوق

لون طعام برتقالي

طريقة تحضير آيس كريم مانجو

أخفقي المانجو في الخلاط حتى تنعم تماما

ضيفي الكريم شانتيه واللون ونقلب

ضعي الخليط في قالب في الفريزر حتى يتجمد

مقادير آيس كريم ليمون نعناع

عصير ليمون

نعناع طازج

ماء

كريم شانتيه بودرة

طريقة تحضير آيس كريم ليمون نعناع

أضربي النعناع وعصير الليمون في الخلاط

أخطلي بودرة الكريم شانتيه بالماء وخليط النعناع والليمون

ضعي الخليط في علبة في الفريزر حتى تتماسك

مقادير آيس كريم الفراولة

2 كيس فراولة مجمدة

2 علبة زبادي فراولة

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض

لون طعام أحمر

نصف كوب كريم شانتى خام

طريقة تحضير آيس كريم الفراولة

أخلطي الفراولة المجمدة وزبادي وكريم شانتيه خام والعسل الأبيض.

ضيفي لون طعام أحمر (اختياري) حسب الرغبة.

ضعي الخليط في قالب يدخل الفريزر ليلة كاملة حتى يتماسك