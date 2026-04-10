بالتعاون مع التعليم .. السكة الحديد تنظم ندوة توعية للطلاب بـ الإسماعيلية

إستمراراً للجهود التى تبذلها وزارتي النقل والتربية والتعليم والتعليم الفني لتعزيز الوعي المجتمعي لدى النشئ وطلبة المدارس بقيم وسلوكيات التعامل مع وسائل النقل وخاصة مرفق السكك الحديدية ، نظّمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ندوة توعية باحدي المدارس التابعة لادارة جنوب الاسماعيلية التعليمية ، وذلك بمشاركة عدد من القيادات التعليمية بالمحافظة وممثلي الأزهر الشريف ومجموعات من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس .

تناولت الندوة عدد من الرسائل التوعوية التي استهدفت تعزيز السلوكيات الإيجابية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، مع التأكيد على خطورة بعض الممارسات الخاطئة مثل العبور غير الآمن من المزلقانات والأماكن غير المعدة للعبور وإلقاء المخلفات على القضبان، وركوب القطارات في أماكن غير المخصصة، فضلًا عن ظاهرة قذف القطارات بالحجارة وغيرها وما يترتب عليها من مخاطر تهدد الأرواح وتؤثر على إنتظام حركة القطارات وكفاءة الخدمة المقدمة للجمهور بالمحطات وداخل القطارات .

كما شهدت الندوة إذاعة عدد من الأفلام والمواد التوعوية وتوزيع عدد من المطبوعات استهدفت توعية الطلبة بما شهده هذا المرفق من تطوير والتأكيد علي أهمية الممارسات الحضارية في التعامل مع هذا المرفق العريق.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة بالتعاون بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والحفاظ على المرافق العامة باعتبارها ملكًا لجميع أبناء الشعب المصري .