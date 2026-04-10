أناقة وجمال.. يمنى طولان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة يمنى طولان جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” صورًا من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عقب نجاحها في مسلسل كلهم بيحبوا مودي الذي عُرض في موسم رمضان 2026 وحقق نجاحًا كبيرًا.

وخطفت يمنى طولان الأنظار بإطلالة أنيقة ولافتة، حيث ارتدت فستانًا أنيقًا، وتركَت شعرها منسدلًا على كتفيها، ما أبرز جمالها ورقي إطلالتها. واعتمدت مكياجا جذابا بلمسات ناعمة، ارتكز على الألوان الهادئة، مع تحديد العينين بالكحل والماسكارا السوداء، إلى جانب لون شفاه بما يتناسب مع لون بشرتها ويمنحها مظهرًا أنيقا.

يذكر ان آخر اعمال الفنانة يمنى طولان مسلسل كلهم بيحبوا مودى بطولة ياسر جلال، أيتن عامر، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربى، يمنى طولان، وجورى بكر، ومن إنتاج مها سليم وتأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وعرض ضمن خريطة مسلسلات الشركة المتحدة فى موسم رمضان 2026 حصريا على قناة ON، بالتزامن مع منصة Watch it.

وحققت الفنانة يمنى طولان نجاحا بعد مشاركتها في مسلسل كلهم بيحبوا مودي، حيث قدمت خلاله شخصية شيري صديقة بطل العمل الذي يجسده الفنان ياسر جلال، وهي الشخصية التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور منذ عرض العمل وحتى نهايته.



مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وتدور أحداث مسلسل كلهم بيحبوا مودي في إطار اجتماعي كوميدي يحمل العديد من المفارقات، ويجسد ياسر شخصية رجل أعمال ثري نشأ على تلبية جميع رغباته منذ الطفولة، ما يجعله يعيش حياة من اللهو والسهر والزواج المتكرر، قبل أن يفقد ثروته بالكامل.

أعمال يمنى طولان

فيما شاركت يمنى طولان في رمضان 2023 من خلال مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

وضم العمل رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، كارولين عزمي وآخرين، ودارت الأحداث حول عرب، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث.