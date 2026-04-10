موتسيبي: نحترم استقلالية محكمة التحكيم الرياضي.. ولن نعلق على أي قضايا تحت قيد النظر

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تصريحات باتريس موتسيبي رئيس "كاف"بعد لقاء فوزي لقجع عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال موتسيبي: نحترم استقلالية محكمة التحكيم الرياضي..

لن نعلق على أي قضايا تحت قيد النظر

من يملك أدلة حقيقية عليه التوجه إلى القضاء مباشرة بدلا من الإدلاء بالتصريحات الإعلامية.

المغرب يلعب دورًا محوريًا في دعم مسار الإصلاح داخل الكرة الإفريقية".

وعلق باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على التساؤلات حول القرار الأخير القاضي بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 من منتخب السنغال ومنحه للمغرب، مؤكدًا أنه رغم إعجابه الشخصي باللاعبين السنغاليين، فإنه مُلزم بالالتزام بالقوانين والقرارات الرسمية الصادرة عن لجنة الاستئناف.

وقال موتسيبي: «لقد منحتُ ساديو ماني وكاليدو كوليبالي الميدالية الذهبية بنفسي، ومنحتُ ماني الكأس بالإضافة إلى 10 ملايين دولار، لكن عليّ الالتزام بالقانون والقرار الصادر من لجنة الاستئناف».