غلق عدد 15 منشأة مخالفة لشروط الترخيص في دمياط

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بدمياط عن نتائج حملة شنتها إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتورة سارة العوضي مدير الإدارة ورؤساء وأعضاء أقسام العلاج الحر بالادارات

استهدفت الحملة ٨٥ من المنشآت الطبية الخاصة بنطاق محافظة دمياط ، وأسفرت عن رصد عدة مخالفات داخل بعض مراكز العلاج الطبيعي ومراكز التجميل والجلدية، وعيادات خاصة ومعامل تضمنت، إدارة منشآت طبية بدون ترخيص قانوني ، استخدام أجهزة ليزر طبية غير حاصلة على ترخيص من المعهد القومي لعلوم الليزر.

، ضبط مستحضرات تجميل وأدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، ورصد كوادر غير مؤهلة تمارس المهنة بدون ترخيص مزاولة مهنة، بما يشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين.

وأكدت المديرية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط أي مخالفات بالمنشآت الطبية الخاصة.

وطالبت مديرية الشؤون الصحية بدمياط المواطنين ضرورة التأكد من حصول المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة قبل تلقي الخدمة، والإبلاغ الفوري عن أي كيانات وهمية أو مراكز غير مرخصة، حفاظاً على سلامتهم .