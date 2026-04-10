الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
دار الإفتاء: المكسب المبني على الغش والخداع حرام شرعا

محمد شحتة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم الشرع في الكسب المبني على الغش والخداع والتحايل على الناس؟

وتابعت دار الإفتاء: لقد أباح الله سبحانه وتعالى لنا الكسبَ المشروع الذي يكون مبنيًّا على الرضا وطيب النفس لَا على الغش والخيانة، وحَرَّم علينا اتخاذ الأسباب المحرَّمة في المكاسب، وأمر بالسعي في طلب الرزق الحلال والبعد عن الكسب الحرام، وأن يكون الإنسان حريصًا على إطابة ماله؛ لأنه مسئول أمام الله سبحانه وتعالى.

خمس أمور يسأل عليها العبد يوم القيامة

واستشهدت دار الإفتاء بما جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَمَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ» أخرجه الترمذي في "سننه"؛ فالحديث يدل على أنَّ الإنسان مسئول عن ماله أهو من الحلال أو من الحرام.

وأكدت دار الإفتاء أن المكسب المقبول هو الذي أصله مشروع لا غشَّ فيه ولا خيانة ولا خداع، ولا شك في أنَّ المكسب المبني على الغش والكتمان واستخدام الحيل المنهي عنها التي يَسْتَغِلُّ بها احتياج الناس إلى السلع حرام شرعًا؛ لما فيه من الإضرار بالناس والتضييق عليهم.

وتابعت دار الإفتاء: مَنْ يَسْتَغل ظروف الناس فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس والتضييق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 .. والشعبة تكشف مفاجأة

تذبذب أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

نشرة المرأة والمنوعات| الألتهاب الرئوي يستمر لفترة أطول بعد نزلة برد.. إزاي تختاري السمك السليم

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم في المنزل.. وصفة سهلة بطعم شرقي مميز

دراسة صــ.ادمة.. استنشاق منتجات التنظيف أخطر من ابتلاعها

مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية

أبرزهم العوضي ومحمد رجب .. نجوم الفن في عزاء والد محمود حمدان

عزاء والد محمود حمدان

أضرار غير متوقعة .. ماذا يحدث عند نشر الملابس داخل المنزل؟

كيف يؤثر تجفيف الملابس داخل المنزل على الصحة؟

ما الأطعمة المساعدة على حرق دهون البطن؟

أطعمة تساعد على حرق دهون البطن

"نقطة بمليون جنيه" تشعل السوشيال ميديا.. فرح في المنيا يتحول إلى ساحة جدل واسع بين الإعجاب والانتقاد

