كنت واحد من كتير .. حمادة هلال يطرح أغنية لدعم أطفال التوحد

أطلق الفنان حمادة هلال، أحدث أعماله الغنائية " كنت واحد من كتير" والمُهداة لدعم الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، وذلك خلال احتفالية كبيرة اطلقتها د دينا مصطفى، أُقيمت في أحد أكبر الفنادق، بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بمجال التربية الخاصة.

كلمات أغنية كنت واحد من كتير

وتقول كلمات الأغنية:

" كنت واحد من كتير

كلنا في نفس المصير

محبوسين جوة السكوت

نترعب لو يعلى صوت

توهة جوة خيال كبير

حمادة هلال

جاءت الاحتفالية برئاسة ودعم من الدكتورة دينا مصطفى، أستاذ مشارك التربية الخاصة، ومحلل سلوك معتمد>

شهدت الاحتفالية حضور عدد من النجوم والإعلاميين، من بينهم الفنان محمد ثروت، وسامح حسين، وبشرى، والإعلامية مي حلمي، والإعلامي الرياضي الكابتن مدحت شلبي، إلى جانب حمزة العيلي، وأحمد يونس، وفريق بلاك تيما، والموزع احمد عادل والنجمه سوزان نجم الدين،

والاعلامي أحمد عز، والمنسق الإعلامي للحدث الصحفية نور طلعت،في دعم واضح لموضوع التوعية باضطراب طيف التوحد ومساندة أطفاله وأسرهم.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي باضطراب طيف التوحد، ودعم دمج الأطفال في المجتمع، وتوفير بيئة تعليمية وعلاجية متكاملة تسهم في تحسين جودة حياتهم.