أرتيتا يقلل من شأن الحديث عن عقده الجديد مع آرسنال

قلل الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، اليوم الجمعة، من شأن التكهنات بشأن تمديد عقده مع آرسنال، لكنه شدد على التزامه تماما تجاه النادي، وذلك قبل استضافة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن النادي اللندني أجرى محادثات أولية إيجابية مع أرتيتا بشأن عقده الحالي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويأتي ذلك بعدما تقلصت آمال آرسنال في حصد أربعة ألقاب هذا الموسم إلى لقبين فقط إثر الهزيمة أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة والخروج أمام ساوثهامبتون، المنافس في دوري الدرجة الثانية، من دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز أرسنال 1-صفر على ملعب سبورتنج لشبونة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، كما يسير الفريق بثبات نحو تحقيق لقبه الأول للدوري الإنجليزي الممتاز منذ 22 عاما، إذ يتصدر المسابقة برصيد 70 نقطة من 31 مباراة ويتقدم بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي ملاحقه المباشر.

وعند سؤاله عن تمديد عقده، قال المدرب الإسباني إن تركيزه ينصب بالكامل على الموسم الحالي.

وأضاف أرتيتا للصحفيين: "لا توجد أخبار بهذا الشأن. ليس لدينا وقت لمناقشة ذلك الآن، تركيزنا منصب بالكامل على ما يجب علينا فعله من الآن وحتى نهاية الموسم، أنا ملتزم تماما هنا، أنا سعيد حقا وأشعر بأنني بحالة جيدة. عائلتي بخير هنا، لا يزال لدي الكثير من الطموح وأشياء أريد تحقيقها في هذا النادي. نحن في وضع جيد حاليا".

وعاد إبريتشي إيزي للتدريبات أمس الخميس بعد تعافيه من الإصابة، بينما غاب كل من مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا وبييرو هينكابي وريكاردو كالافيوري ويورن تيمبر عن التدريب.

وأوضح أرتيتا إن المهاجم إيزي سيكون متاحا لمباراة الغد دون أن يقدم تحديثا بشأن الغيابات الأخرى.

كما أثنى أرتيتا على مدرب منافسه أندوني إيراولا الذي قاد بورنموث للمركز 13 في الدوري برصيد 42 نقطة.

واختتم: "ما حققه مع النادي أمر مذهل حقا، الاتساق والأسلوب الذي أظهره الفريق رغم بيع عدد كبير من اللاعبين، يثبت أنهم نجحوا في إعادة تجديد أنفسهم تماما".