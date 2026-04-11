تحذير خطير من حروب السوشيال ميديا : مخططات ممنهجة لضرب وحدة العرب

أطلق الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، ماهر فرغلي، تحذيرًا من تصاعد ما وصفه بـ"الحملات الإلكترونية المنظمة" التي تستهدف تقويض العلاقات بين الدول العربية، عبر نشر الشائعات والمحتوى التحريضي على منصات التواصل الاجتماعي.

أدوات رقمية متطورة ولجان إلكترونية

وأوضح فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هذه الحملات لا تتم بشكل عشوائي، بل تعتمد على أدوات رقمية متطورة ولجان إلكترونية تعمل وفق خطط منسقة لإعادة تشكيل اتجاهات الرأي العام، بما يخلق حالة من الانقسام وفقدان الثقة بين الشعوب العربية.

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي في سياق استراتيجيات أوسع تستغل الأوضاع الإقليمية المضطربة والتحديات الاقتصادية والسياسية، بهدف تعزيز النفوذ الإعلامي لبعض الأطراف والتأثير على استقرار المنطقة.

رفع مستوى الوعي المجتمعي

وشدد فرغلي على أن التصدي لهذه الحملات يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي، مع ضرورة تحري دقة المعلومات والتأكد من مصادرها، وعدم الانجراف وراء المحتوى المضلل الذي يتم ترويجه بشكل ممنهج عبر الفضاء الإلكتروني.