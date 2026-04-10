السياسة مش بوست على فيسبوك .. بكري : قرارات الدولة لها حسابات تقيلة وأمن قومي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن إدارة الدولة المصرية للملفات الإقليمية لا تتم بردود أفعال عشوائية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، بل تقوم على حسابات دقيقة ومعقدة، مشددًا على أن "السياسة مش بوست على فيسبوك أو تويتر دي حسابات تقيلة".



وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة صدى البلد، أن تحركات مصر في المنطقة ترتكز على مجموعة من الثوابت، في مقدمتها الحفاظ على الأمن القومي وتحقيق التوازن بين المصالح المختلفة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.



وأشار إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك وفق رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار استقرار المنطقة بالكامل، وليس فقط المصالح الضيقة، لافتًا إلى أن القرارات السياسية ترتبط بعوامل عديدة، منها أمن الشعوب واستقرار الاقتصاد وتجنب إشعال الصراعات.

وأضاف أن التحديات التي تواجهها مصر داخليًا، خاصة على الصعيد الاقتصادي والمعيشي، لم تمنعها من القيام بدورها الإقليمي، مؤكدًا أن الدولة تتحرك في مسارات متوازية، تحافظ من خلالها على استقرار الداخل وتؤدي دورها الخارجي بكفاءة.

وشدد بكري على أن إطلاق الأحكام السريعة أو تبسيط المشهد السياسي عبر السوشيال ميديا لا يعكس حقيقة ما يجري، لأن "السياسة فيها توازنات معقدة، ومش مجرد شعارات"، مؤكدًا أن القيادة السياسية تدير الملفات بحكمة ووعي كامل بحجم التحديات.

