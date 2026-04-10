خبيرة علاقات أسرية: الخصوصية خط الدفاع الأول داخل البيوت

أكدت المحامية وخبيرة العلاقات الأسرية دنيا إبراهيم حمدي أن مبدأ “الستر” داخل العلاقات الأسرية لا يزال له قيمة كبيرة، وأن الحفاظ على الخصوصية يجب أن يظل أساس التعامل مع الخلافات الأسرية بعيدًا عن العلن أو منصات التواصل الاجتماعي.

اللجوء إلى السوشيال ميديا

أوضحت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن اللجوء إلى السوشيال ميديا لعرض المشكلات والاستنجاد بالمتابعين قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يتلقى الطرف المتضرر تعليقات وآراء من أشخاص غير متخصصين أو غير مطلعين على تفاصيل الأزمة، مما قد يفاقم المشكلة بدل حلها.

وأضافت أن الاعتماد على ردود الأفعال الرقمية قد يخلق تصورًا غير دقيق عن حجم الخلاف، ويحول القضية الخاصة إلى أزمة أكبر بسبب التفاعل العاطفي أو المبالغة في الحكم من قبل الجمهور.

بدائل قانونية وأسرية

وشددت على أن هناك بدائل قانونية وأسرية أكثر أمانًا وفعالية لحل النزاعات، داعية إلى اللجوء للقنوات الرسمية بدلًا من تحويل الخلافات إلى محتوى عام على منصات التواصل.

الحفاظ على الستر داخل البيوت

وأكدت أن الحفاظ على الستر داخل البيوت ليس ضعفًا، بل حماية حقيقية للأسرة من الانهيار والتأثيرات السلبية الخارجية.