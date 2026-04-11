هام جدا.. 5 أسباب مختلفة للإصابة بعسر البلع

عسر البلع أو صعوبة البلع هو عرض للعديد من الحالات الطبية المختلفة، تشمل هذه الحالات اضطرابات الجهاز العصبي والدماغ، واضطرابات العضلات، والانسدادات الجسدية في الحلق.

عسر البلع هو المصطلح الطبي لصعوبة البلع، عند البلع، تعمل العديد من العضلات والأعصاب معًا لنقل الطعام أو الشراب من الفم إلى المعدة، عندما يكون هناك خلل في كيفية عمل هذه الأجزاء، قد يكون البلع غير مريح أو بطيئًا، وقد تسعل أو تختنق عند محاولة بلع الماء أو الطعام أو حتى لعابك

ما الذي يسبب عسر البلع؟

أي اضطراب أو مرض أو حالة تؤثر على العضلات أو الأعصاب التي تساعدك على البلع يمكن أن تسبب عسر البلع.

اضطرابات الجهاز العصبي والدماغ

تشمل الحالات والإصابات التي تؤثر على الدماغ والجهاز العصبي (شبكة الأعصاب التي تتحكم في العضلات والأعضاء) والتي تسبب عسر البلع ما يلي:

التصلب الجانبي الضموري (ALS) : حالة تضعف الأعصاب التي تتحكم في عضلاتك.

أورام الدماغ : نموات في الدماغ (سرطانية وحميدة) يمكن أن تعطل الإشارات العصبية التي تخبر عضلاتك بالحركة.

الشلل الدماغي : اضطراب نمائي (يولد به الشخص) يجعل من الصعب تحريك العضلات وتنسيقها.

الخرف : حالة عقلية مرتبطة بأمراض مختلفة تتضمن صعوبة في التفكير وتنسيق الحركة.

التصلب المتعدد (MS) : مرض مناعي ذاتي يُلحق الضرر بالأعصاب في الدماغ والحبل الشوكي، في حالة الإصابة بمرض مناعي ذاتي ، يهاجم جهاز المناعة خلايا الجسم السليمة.

مرض باركنسون : حالة مرضية تتسبب في تدهور أنسجة الدماغ، مما يؤدي إلى مشاكل في الحركة والتنسيق.