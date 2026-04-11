قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: سنعرف قريباً إذا كانت المفاوضات تجري بحسن نية أم لا
تحطم مسيرة بالقرب من دبلوماسيين أمريكيين.. والنواب العراقي يبدأ إجراءات انتخاب الرئيس
نصائح عاجلة من الزراعة لتجنب التسمم بالفسيخ والرنجة
اشتباك ناري في جنوب لبنان.. إصابة جنديين إسرائيليين بنيران حزب الله
الجو هيقلب.. «الأرصاد» تحذر من طقس شم النسيم 2026
مقتل 17 شخصا وإصابة 7 آخرين في غارات إسرائيلية على لبنان منذ الصباح
وزير النقل يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي قبل الافتتاح
وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس بحلول عيد القيامة المجيد
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل آليات ضبط السوق لمنع الغلاء والمضاربات
الثقافة تكشف الاستعدادات النهائية لحفلات شم النسيم وعيد القيامة المجيد
الجيش اللبناني يحذر من أي تحركات داخلية خطيرة
الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة بمصر الجديدة بحضور رسمي ودبلوماسي واسع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

هام جدا.. 5 أسباب مختلفة للإصابة بعسر البلع

عسر البلع
نهى هجرس

عسر البلع أو صعوبة البلع هو عرض للعديد من الحالات الطبية المختلفة، تشمل هذه الحالات اضطرابات الجهاز العصبي والدماغ، واضطرابات العضلات، والانسدادات الجسدية في الحلق. 

عسر البلع هو المصطلح الطبي لصعوبة البلع، عند البلع، تعمل العديد من العضلات والأعصاب معًا لنقل الطعام أو الشراب من الفم إلى المعدة، عندما يكون هناك خلل في كيفية عمل هذه الأجزاء، قد يكون البلع غير مريح أو بطيئًا، وقد تسعل أو تختنق عند محاولة بلع الماء أو الطعام أو حتى لعابك

ما الذي يسبب عسر البلع؟

أي اضطراب أو مرض أو حالة تؤثر على العضلات أو الأعصاب التي تساعدك على البلع يمكن أن تسبب عسر البلع.

اضطرابات الجهاز العصبي والدماغ

تشمل الحالات والإصابات التي تؤثر على الدماغ والجهاز العصبي (شبكة الأعصاب التي تتحكم في العضلات والأعضاء) والتي تسبب عسر البلع ما يلي:

التصلب الجانبي الضموري (ALS) : حالة تضعف الأعصاب التي تتحكم في عضلاتك.

أورام الدماغ : نموات في الدماغ (سرطانية وحميدة) يمكن أن تعطل الإشارات العصبية التي تخبر عضلاتك بالحركة.

الشلل الدماغي : اضطراب نمائي (يولد به الشخص) يجعل من الصعب تحريك العضلات وتنسيقها.

الخرف : حالة عقلية مرتبطة بأمراض مختلفة تتضمن صعوبة في التفكير وتنسيق الحركة.

التصلب المتعدد (MS) : مرض مناعي ذاتي يُلحق الضرر بالأعصاب في الدماغ والحبل الشوكي، في حالة الإصابة بمرض مناعي ذاتي ، يهاجم جهاز المناعة خلايا الجسم السليمة.

مرض باركنسون : حالة مرضية تتسبب في تدهور أنسجة الدماغ، مما يؤدي إلى مشاكل في الحركة والتنسيق.

عسر البلع اسباب عسر البلع مرض عسر البلع التصلب المتعدد

