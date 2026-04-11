بالتعاون مع الطاقة الذرية.. نتائج تجربة إكثار أصناف القمح عالية الجودة بالوادي الجديد

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها التفقدية بمركز الداخلة صباح اليوم، نتائج تجربة إكثار أصناف القمح عالية الإنتاج بإحدى المزارع النموذجية بقرية عزب القصر بمركز الداخلة، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، وجهاد متولي رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وممثلى هيئة الطاقة الذرية والقائمين على تنفيذ المشروع.

واستعرضت المحافظ نتائج التجربة المنفذة بالتعاون بين المحافظة وهيئة الطاقة الذرية ومركز البحوث الزراعية تحت إشراف مديرية الزراعة، التي حققت معدلات إنتاجية متميزة، حيث سجل صنف (طاقة 152) لقمح الخبز إنتاجية تصل إلى 35 أردبًا للفدان خلال دورة نمو لا تتجاوز 130 يومًا، إلى جانب صنف (طاقة 4) لقمح المكرونة بإنتاجية تتخطى 26 أردبًا، وذلك على مساحة إجمالية بلغت 10 فدان.

وأشادت بما حققته التجربة من نتائج متميزة ومؤكدةً على ضرورة التوسع في خطة الإكثار لهذه الأصناف الواعدة، وتوفير التقاوي المعتمدة للمزارعين، لما تتميز به من كفاءة إنتاجية مرتفعة وقدرة على ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من المساحة المنزرعة.