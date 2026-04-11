الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الحكومة المصرية تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة تداعيات الحرب الإقليمية| تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل الأزمات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمان الاجتماعي في مواجهة تداعيات هذه الأزمات.

 وأكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، في حديثه لقناة “إكسترا نيوز”، أن مصر اتخذت عدة خطوات استباقية لمواجهة التحديات القادمة.

الإجراءات الاستباقية لمواجهة الأزمات.. مرونة سعر الصرف كأداة أساسية

أوضح جاب الله أن من أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية هي المرونة في سعر الصرف، وهو ما يساعد الاقتصاد على التكيف بشكل أسرع مع التغيرات العالمية، خاصة في الأوقات التي يشهد فيها العالم اضطرابات اقتصادية أو سياسية.

 

برامج حماية اجتماعية لتخفيف الأعباء

وأشار جاب الله إلى أن الحكومة قد اعتمدت أيضًا على برامج حماية اجتماعية واسعة النطاق. 

هذه البرامج تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير شبكة أمان اقتصادي للمواطنين، سواء من خلال زيادة المعاشات أو تقديم دعم مباشر لتخفيف أعباء المعيشة.

 

تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية

من النقاط التي ركز عليها جاب الله هي زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات الأساسية، وهو ما يعكس استعداد الدولة لتلبية احتياجات السوق في حال حدوث نقص في بعض السلع بسبب التقلبات الجيوسياسية أو الاقتصادية.

 

دور الحكومة في استقرار المرافق الأساسيةاستمرارية الكهرباء والمرافق العامة

لا تقتصر الإجراءات الاستباقية على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل أيضًا ضمان استمرارية توفير الكهرباء والمرافق الأساسية.

 هذا يساهم في توفير بيئة مستقرة للمواطنين وللصناعة على حد سواء، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على إدارة الأزمات.

 

دعم السوق والمستوردين

وشدد جاب الله على أهمية دعم قدرة المستوردين والمستثمرين، حيث تتخذ الحكومة خطوات لتوفير المستلزمات الأساسية للسوق المحلي، مما يساعد في استقرار الأسعار ويمنع حدوث نقص في السلع الأساسية.

 

الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات مرونة الاقتصاد المصري

وقال جاب الله إن الاقتصاد المصري مرن بما يكفي لمواجهة السيناريوهات المختلفة، بما في ذلك تصاعد النزاعات الإقليمية.

وأضاف أن الحكومة المصرية قادرة على التكيف مع هذه الأوضاع من خلال الاستفادة من الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها في الأشهر الماضية.

تعافي الاقتصاد في ظل الأزمات

وذكر جاب الله أن الاحتياطيات النقدية من العملة الصعبة شهدت زيادة ملحوظة خلال شهر مارس الماضي، ما يعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات المتوالية، وهو ما يعزز قدرة مصر على مواجهة أي تداعيات محتملة للأزمة الجيوسياسية الحالية.

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

ارشيفيه

إصابات مختلفة.. كلب ضال يعقر 5 أشخاص في ميت غمر بالدقهلية

جامعة سوهاج

جامعة سوهاج: تطبيق النظام الإلكتروني للتغذية بالمدن الجامعية يعزز ترشيد الاستهلاك

الفاعليات

جامعة قناة السويس تنظم ندوات لتعزيز القيم المجتمعية في العصر الرقمي

بالصور

بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربون

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

