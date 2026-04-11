وزارتا السياحة والآثار والتربية والتعليم تطلقان الموسم الأول من مسابقة "سفير السياحة"

تحت شعار "ورِّيهم مصر بعيونك" أطلقت وزارتا السياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفني، خلال شهر أبريل الجاري، الموسم الأول من المسابقة الطلابية “سفير السياحة”، حيث تستمر المسابقة حتى الأول من شهر مايو المقبل.

وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص الوزارتين على تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى مختلف فئات الشعب المصري، ولاسيما النشء، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء وتعميق المعرفة بتاريخ وحضارة مصر.

من جانبه، أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على أهمية نشر الوعي السياحي والأثري بين الأطفال والشباب، باعتبارهم نواة المستقبل وبناة الوطن.

ولفت إلى أن هذه المسابقة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى بناء الإنسان وتنشئة جيل واعٍ بقيمة تراثه الحضاري وقادر على الحفاظ عليه والترويج له.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، أن المسابقة تستهدف طلاب المدارس بمختلف مراحلهم التعليمية (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية) على مستوى الجمهورية، من الفئة العمرية من 10 إلى 18 عامًا.

وأشارت إلى قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعميم المسابقة على مديريات التربية والتعليم والمدارس الحكومية والخاصة في جميع المحافظات.

وأضافت أن المسابقة تتضمن ثلاثة مجالات رئيسية، وهي الرسم، وتصوير الفيديو، وكتابة مقالات دعائية عن المحافظة أو المقصد السياحي الذي يقيم به الطالب"؛ بما يبرز المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر.

ومن المقرر اختيار تسعة فائزين، بواقع ثلاثة فائزين في كل مجال، من مختلف المراحل التعليمية، حيث سيتم منحهم شهادات تقدير، بالإضافة إلى رحلة سياحية إلى مدينة الغردقة لمدة أربعة أيام، مقدمة من وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ وذلك في إطار تحفيز الطلاب على الإبداع، وتعزيز روح الانتماء لديهم، وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف المقاصد السياحية المصرية، ليصبح كل منهم سفيرًا للسياحة المصرية.