يعكس عراقة التاريخ.. التفاصيل الكاملة لـ مشروع إعادة تأهيل مداخل معبد فيله بأسوان
حقيقة عبور سفن تابعة للبحرية الأمريكية مضيق هرمز
الـ"114 عالميًا" في ترتيب الجيوش.. أوغندا تعلن جاهزيتها لحماية إسرائيل
رسمياً وفقاً لآخر تحديث..أسعار البنزين والسولار اليوم
إنقاذ بصر طفل.. استخراج "فرامل دراجه" من عين صغير سوهاج
قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر
ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت وسط استمرار التوترات العالمية
وقت المفاوضات.. إيران تجبر مدمرة أمريكية على العودة وعدم عبور هرمز
استهدف شخصية دينية في سوريا .. إحباط مخطط تخريبي في دمشق وضبط 5 متهمين
قبل شم النسيم.. ضبط 310 كجم ملوحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى بأسوان وكوم أمبو
سيطرة إيران على مضيق هرمز.. مسئول أممي يكشف الموقف القانوني من رفع مستوى المخاطر
47 جنيه سعر الدولار في الموازنة الجديدة.. شهادة بالتحسن النسبي في الأداء الاقتصادي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزارتا السياحة والآثار والتربية والتعليم تطلقان الموسم الأول من مسابقة "سفير السياحة"

محمد الاسكندرانى

تحت شعار "ورِّيهم مصر بعيونك" أطلقت وزارتا السياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفني، خلال شهر أبريل الجاري، الموسم الأول من المسابقة الطلابية “سفير السياحة”، حيث تستمر المسابقة حتى الأول من شهر مايو المقبل.

وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص الوزارتين على تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى مختلف فئات الشعب المصري، ولاسيما النشء، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء وتعميق المعرفة بتاريخ وحضارة مصر.

من جانبه، أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على أهمية نشر الوعي السياحي والأثري بين الأطفال والشباب، باعتبارهم نواة المستقبل وبناة الوطن.

ولفت إلى أن هذه المسابقة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى بناء الإنسان وتنشئة جيل واعٍ بقيمة تراثه الحضاري وقادر على الحفاظ عليه والترويج له.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، أن المسابقة تستهدف طلاب المدارس بمختلف مراحلهم التعليمية (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية) على مستوى الجمهورية، من الفئة العمرية من 10 إلى 18 عامًا.

وأشارت إلى قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعميم المسابقة على مديريات التربية والتعليم والمدارس الحكومية والخاصة في جميع المحافظات.

وأضافت أن المسابقة تتضمن ثلاثة مجالات رئيسية، وهي الرسم، وتصوير الفيديو، وكتابة مقالات دعائية عن المحافظة أو المقصد السياحي الذي يقيم به الطالب"؛ بما يبرز المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر.

ومن المقرر اختيار تسعة فائزين، بواقع ثلاثة فائزين في كل مجال، من مختلف المراحل التعليمية، حيث سيتم منحهم شهادات تقدير، بالإضافة إلى رحلة سياحية إلى مدينة الغردقة لمدة أربعة أيام، مقدمة من وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ وذلك في إطار تحفيز الطلاب على الإبداع، وتعزيز روح الانتماء لديهم، وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف المقاصد السياحية المصرية، ليصبح كل منهم سفيرًا للسياحة المصرية.

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

وحدات سكنية

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

احتفالية طيف التوحد

محمد ثروت وحمادة هلال يضيئان احتفالية دعم أطفال “طيف التوحد”

مهرجان همسة للأدب والفنون

نتائج استفتاء مهرجان همسة 2026.. الجمهور يحسم الأفضل في دراما رمضان

غادة عبد الرازق

نيو لوك.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور

بالصور

قبل شم النسيم.. ضبط نصف طن "رنجة" غير صالحة للإستهلاك بالحسينية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

هاجر أحمد تستعرض رشاقتها بظهورها الأخير| شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربون

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد