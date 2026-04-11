دعما للمشروعات الجادة.. محافظ جنوب سيناء يحسم ملفات الاستثمار والأراضي

ترأس اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماع لجنة الاستثمار بالمحافظة، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام، إلى جانب عدد من رؤساء المدن المعنية، وأعضاء اللجنة، وممثلي الجهات المختصة.

وناقش الاجتماع عددًا من طلبات المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات سياحية بمدينة شرم الشيخ، في إطار توجه الدولة لدعم مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تزخر بها المحافظة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.

كما استعرض الاجتماع ملف التواجدات بمدينتي أبو زنيمة ودهب، إلى جانب مناقشة طلبات تقنين أوضاع وضع اليد، وزوائد التنظيم، وإعادة التخصيص، فضلًا عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار الحرص على تحقيق الاستقرار القانوني ودعم الكيانات الاستثمارية الجادة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع، حرص المحافظة على تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وصون المال العام.

وأسفر الاجتماع عن الموافقة على جميع الحالات المقدمة بمدينتي دهب وأبو زنيمة، بعد استيفائها للاشتراطات المطلوبة. وفيما يتعلق بمدينة شرم الشيخ، جرى بحث عدد من طلبات تخصيص أراضٍ لسكن العاملين، حيث تمت الموافقة على بعض الطلبات، ورفض البعض الآخر لعدم استيفاء الشروط، مع التوجيه بطرح عدد من الحالات بنظام المزاد العلني، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة جنوب سيناء لتعزيز بيئة الاستثمار، وضبط منظومة تخصيص الأراضي، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويواكب توجهات الدولة نحو تنشيط الاق تصاد الوطني.