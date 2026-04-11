القبض على المتهمين بإزالة طريق بلودر في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بالتهجم عليها وإزالة طريق فاصل بين قطعتى أرض مملوكتين لها ولجارها بإستخدام مركبة لودر بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10/ الجارى تبلغ لمركز شرطة بلبيس بنشوب مشاجرة بين طرف أول : (الشاكية) ، طرف ثانى : (جار الشاكية ، 3 أشخاص "من بينهم سائق اللودر" ) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات سابقة بينهم"على الشارع الفاصل بين قطعتى أرض خاصين بالشاكية وجارها" إستعان خلالها الأخير بباقى أفراد الطرف الثانى لضم الشارع المشار إليه لقطعة الأرض ملكه، مستخدماً مركبة "اللودر"، تم عرض الشاكية وأحد المشكو فى حقهم على النيابة العامة فى حينه، وفى وقت لاحق أمكن ضبط باقى أفراد الطرف الثانى واللودر المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات مع الشاكية لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



