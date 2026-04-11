ورشة عمل للجنة الطبية لشرح آخر مستجدات علاج إصابات اللاعبين

عقد الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، ورشة عمل، اليوم، السبت، بمقر الاتحاد بحضور الأجهزة الطبية للمنتخبات الوطنية في إطار خطة رفع كفاءة الأجهزة الطبية، والاهتمام بحماية وسلامة اللاعبين.

وشهدت ورشة العمل، مناقشة أحدث مستجدات علاج إصابات العضلات من خلال أحد المستحضرات الحديثة في هذا الشأن.

ونقل الدكتور محمد أبوالعلا، خبراته في التعامل مع هذا المستحضر، حيث تمت تجربته مع منتخب مصر الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالمغرب، وحقق نتائج مميزة للغاية في علاج وتأهيل الإصابات.