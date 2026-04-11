أبو بكر : الأعياد الدينية في مصر تستهدف تعزيز أواصر الأخوة الوطنية

تقدّم المهندس مصطفى أبو بكر، أمين حزب المؤتمر بمحافظة أسيوط، بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جميع الإخوة الأقباط في مصر وخارجها، بمناسبة عيد القيامة.

وأكد أبو بكر، في بيان له، أن هذه المناسبة المباركة تمثل رسالة إنسانية ووطنية عميقة، تحمل معاني التضحية والمحبة والأمل المتجدد، وهي قيم راسخة في وجدان المصريين بمختلف أطيافهم، وتشكل جسراً ممتداً من التآخي والتراحم بين أبناء الوطن الواحد، الذين تجمعهم وحدة المصير والهدف المشترك.

وأضاف أبو بكر أن الأعياد الدينية في مصر، سواء للمسلمين أو المسيحيين، لطالما كانت مناسبة لتعزيز أواصر الأخوة الوطنية وتجديد قيم التسامح، مشيراً إلى أن روح التلاحم بين أبناء الشعب المصري هي أحد أهم عوامل الاستقرار وقوة الدولة.

وأكد أن المصريين على مر العصور قدّموا نموذجاً فريداً في التعايش المشترك والاحترام المتبادل، وأن هذه الروح هي الضمانة الحقيقية لعبور التحديات وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً للأجيال القادمة.

وأشار أمين حزب المؤتمر بأسيوط إلى أن عيد القيامة المجيد ليس مجرد مناسبة دينية، بل هو أيضاً فرصة للتأمل في معاني العطاء والتضحية من أجل الآخرين، وهي قيم نحتاج إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل ما يشهده العالم من صراعات وتحديات.

وأضاف أن مصر بوعي أبنائها ووحدتهم ستظل دائماً قادرة على تجاوز الصعاب، وأن روح المشاركة والتكاتف بين أبناء الوطن ستبقى الأساس المتين لبناء الدولة الحديثة وتحقيق التنمية الشاملة، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، داعياً الجميع إلى مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن، والتمسك بروح المواطنة الحقيقية التي تجعل من الاختلاف قوة ومن التنوع ثراءً.