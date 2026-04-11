المطران شيحان : قيامة المسيح ضمانة السلام وبناء الأخوة الإنسانية

وجّه المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، رسالة رعوية بمناسبة عيد القيامة ، أكد خلالها على المعاني الروحية، والإنسانية العميقة للقيامة، مشدداً على أنها الأساس الذي يقوم عليه الإيمان المسيحي، وجوهر المصالحة بين البشر.

وأشار المطران شيحان إلى أن القيامة ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي ضمانة لقيامتنا الروحية بالتوبة، ولأصالة رسالة المسيح في العالم.

وركز الأب المطران في رسالته على البُعد الاجتماعي، والإنساني للقيامة، قائلًا: بقيامة المسيح، أصبح لجميع المؤمنين هوية جديدة قائمة على البنوّة لله، والأخوّة بين الناس. لقد كان السلام هو التحية الأولى للمسيح القائم، وهو الثقافة التي نسعى لنشرها، فصناع السلام هم وحدهم من يُدعون أبناء الله.

وأضاف رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان: إن حضور المسيح اليوم يتجلى في الكنيسة، والعمل، من أجل خير البشرية، مؤكدًا أن روح القيامة قادرة على إحياء القلوب من موت الخطيئة، والشر.

وفي ختام رسالته، حرص المطران جورج شيحان على توجيه برقية شكر وتقدير لمؤسسات الدولة المصرية، وقد أعرب عن شكره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللحكومة المصرية على الجهود المستمرة لخدمة أبناء الوطن.

ومع الشكر، أشاد المطران شيحان أيضا بدور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، كما تقدم بالشكر أيضًا لجميع القيادات السياسية، والبرلمانية، والتنفيذية، والدينية، والاجتماعية للحضور للتهنئة، والمشاركة في الاحتفالات، والصلوات

كذلك، وجه المطران تحية خاصة للأطباء، وهيئات التمريض، وكافة المخلصين في الخدمة الإنسانية، مثمنًا دورهم في الحفاظ على سلامة المواطنين.

واختتم راعي الإيبارشيّة كلمته بالدعاء لجمهورية مصر العربية وشعبها بالخلاص والسلامة.