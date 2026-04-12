أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الأحد 12-4-2026

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الأحد 12-4-2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.
أسعار الخضراوات اليوم بأسوان
- الطماطم يتراوح بين 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا للكيلو.
- خيار بلدي 30 جنيهًا للكيلو
- باذنجان أسود 10 جنيهات للكيلو.
- باذنجان أبيض حشو 30 جنيهًا للكيلو.
- بطاطس 12.5 جنيه للكيلو.
- بصل أحمر 15 جنيهًا للكيلو.
- بصل أبيض 10 جنيهات للكيلو.
- فلفل حشو بلدي 30 جنيهًا للكيلو.
- فلفل ألوان 100 جنيه للكيلو.
- جزر 30 جنيهًا.
- كوسة حشو 20 جنيهًا للكيلو.
- سبانخ 15 جنيهًا للكيلو.
- شطة 20 جنيهًا للكيلو.
- كرنب 40 جنيهًا للقطعة الواحدة.
- ليمون 40 جنيهًا للكيلو.
- بنجر 30 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفاكهة اليوم فى أسوان:
- الفراولة 30 جنيهاً للكيلو.
- برتقال بصرة 20 جنيهًا للكيلو.
- برتقال يوسفى 20 جنيهًا للكيلو.
- جوافة 25 جنيهًا للكيلو.
- موز 30 جنيهًا للكيلو.
- تفاح 60 جنيهًا للكيلو.