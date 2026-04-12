أصل الحكاية

سر مدفون في الجبال.. علبة صغيرة تقود إلى كنز ذهبي عمره قرن| ما القصة؟

أمينة الدسوقي

في مشهد بدا عاديا تماما، تحولت نزهة هادئة لشخصين بين أشجار جبال كركونوش إلى اكتشاف أثري نادر سيشغل المؤرخين طويلا. 

فبين الممرات الصخرية في غابة تقع شمال جمهورية التشيك وعلى مقربة من الحدود مع بولندا، لمح المتنزهان جسما معدنيا صغيرا بارزا من جدار حجري قديم، لم يكن يبدو في ظاهره سوى قطعة مهملة من الألومنيوم لكن الفضول قادهما إلى الاقتراب وهناك بدأت المفاجأة.

علبة صغيرة ومحتوى لا يُصدق

بمجرد فتح العلبة، انكشف مشهد مذهل وهو كنز مخفي بعناية يضم مئات القطع الذهبية والمقتنيات الثمينة، وكأنه دُفن عمدا لحمايته من الضياع.

داخل العلبة وُجدت 598 قطعة نقدية ذهبية، مرتبة في حزم ومغلفة بقماش داكن، في إشارة واضحة إلى أنها حُفظت بشكل متعمد ودقيق.

ولم يكن هذا كل شيء فعلى مقربة من المكان، عثر المتنزهان على صندوق حديدي يحتوي على مزيد من المقتنيات القيمة، شملت علب سجائر ذهبية، وأساور مزخرفة، ومحفظة شبكية من الفضة، ومشطا معدنيًا، وسلسلة مفاتيح قديمة وبوصول الوزن الإجمالي للمحتويات إلى نحو 7 كيلوجرامات من الذهب والمجوهرات، بات واضحا أن الأمر يتجاوز مجرد صدفة، بل هو كنز تاريخي كامل أُخفي بعناية شديدة.

رحلة العملات عبر أوروبا

تم تسليم الكنز إلى متحف شرق بوهيميا، حيث بدأ الخبراء فحص القطع وتحليلها.

وأظهرت الدراسات الأولية أن العملات تعود إلى الفترة ما بين عامي 1808 و1915، وأنها تنتمي إلى عدة دول أوروبية، منها فرنسا، النمسا-المجر، روسيا، إيطاليا، رومانيا، بلجيكا، وتركيا.

هذا التنوع الواسع يشير إلى أن العملات جُمعت على مدار سنوات طويلة، وربما عبر أجيال متعاقبة.

لماذا دُفن الكنز؟

يرجح الخبراء أن الكنز أُخفي خلال فترات اضطراب تاريخي عنيف شهدته المنطقة، سواء أثناء الحروب أو موجات التهجير أو الإصلاحات النقدية التي دفعت السكان إلى حماية مدخراتهم بعيدًا عن الأنظار. 

ويبدو أن الهدف لم يكن الاحتفاظ بالقيمة الاسمية للعملات، بل بقيمة الذهب نفسه كمعدن ثمين يحافظ على الثروة.

ورغم التحليلات الجارية، لا تزال هوية صاحب الكنز لغزا، كما لم يُعرف السبب الحقيقي وراء اختيار هذا المكان تحديدًا لإخفائه.

تصرف مسؤول ومكافأة مستحقة

لم يغري الكنز المتنزهين بالاحتفاظ به، إذ تنص القوانين في مثل هذه الحالات على ضرورة تسليم المكتشفات الأثرية للجهات المختصة، خاصة إذا كانت ذات طابع تاريخي أو مجهولة الأصل.

 وقد قاما بالفعل بتسليم الكنز للخبراء، في تصرف يعكس وعيًا ومسؤولية.

وبحسب القوانين المحلية، سيحصلان على مكافأة تُقدر بنحو 10% من قيمة الكنز، تقديرا لأمانتهما وحفاظهما على هذا الإرث التاريخي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

رنجة

البرميل بـ7 ملايين جنيه.. قصة أغلى «رنجة» في العالم وسر ارتفاع سعرها

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

ترشيحاتنا

الدعم النفسي فى لحظات الضعف

الأزهر للفتوى: طلب الراحة في إنهاء الحياة وهم.. والدنيا دار اختبار لا مفر منها

الصلاة

الأزهر يوصي بـ 10 كلمات قبل الصلاة للخشوع ولمنع أي وساوس

بتوجيهات من شيخ الأزهر ..أمين البحوث الإسلامية يستهلّ زيارته للبحر الأحمر بجولة داخل لجان الفتوى للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات للجمهور

بتوجيهات الإمام الأكبر..أمين البحوث الإسلامية يستهلّ زيارته للبحر الأحمر بجولة داخل لجان الفتوى

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

في شم النسيم.. طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

نصائح لتفادى خطر وتسمم الفسيخ

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية والأنجيلية للتهنئة بعيد القيامة

فيديو

نمير عبد المسيح

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

