برلماني: الاهتمام الرئاسي بالغذاء يتطلب إعلان الحرب ضد المحتكرين

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربى بالمتابعة المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف الأمن الغذائي، مؤكدًا أن حرص القيادة السياسية على الاطمئنان بنفسها على توافر السلع الأساسية يعكس اهتمامًا حقيقيًا بحماية المواطنين من تداعيات الأزمات الإقليمية والعالمية التي أثرت بشكل واضح على سلاسل الإمداد والأسواق الدولية.



وأكد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق مستويات مطمئنة من المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، بفضل رؤية القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة للحكومة، مشيرًا إلى أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف الحيوي تمثل رسالة طمأنة قوية للمواطنين بأن الدولة تتحرك بخطوات ثابتة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة.



وأوضح النائب أحمد فؤاد أباظة أن المرحلة الحالية تتطلب تبني أساليب جديدة وغير تقليدية لإحكام الرقابة الحقيقية على الأسواق، وضمان عدم وجود أي ممارسات احتكارية، مشيرًا إلى عدد من المقترحات المهمة، من بينها :

أولًا: إنشاء غرفة عمليات مركزية رقمية لمتابعة أسعار السلع لحظيًا في جميع المحافظات، وربطها بالأجهزة الرقابية لاتخاذ قرارات فورية.



ثانيًا: إطلاق تطبيق إلكتروني رسمي يتيح للمواطنين الإبلاغ الفوري عن ارتفاع الأسعار أو احتكار السلع مع سرعة التعامل مع الشكاوى.

ثالثًا: التوسع في المعارض والمنافذ الحكومية المتحركة داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا لضبط الأسعار وكسر أي محاولات احتكارية.



رابعًا: تنفيذ حملات رقابية مفاجئة مشتركة بين الأجهزة الرقابية المختلفة مع الإعلان عن نتائجها بشكل دوري لتعزيز الردع والشفافية.



وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة على أن مواجهة جشع بعض التجار تمثل ضرورة وطنية، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بتعطيش الأسواق أو استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الصعبة التي تتطلب تكاتف الجميع.

وأكد أن الأمن الغذائي يمثل قضية أمن قومي لا تقبل التهاون، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قادرة على مواجهة التحديات مهما كانت صعوبتها، مضيفًا: “رسالتنا واضحة.. السلع متوافرة، والدولة يقظة، ومن يحاول احتكار قوت المواطنين أو رفع الأسعار دون مبرر سيواجه إجراءات صارمة وحاسمة، لأن استقرار الأسواق وحماية المواطن أولوية لا تقبل المساومة وأنه يجب إعلان الحرب ضد المحتكرين "