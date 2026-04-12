رئيس الوزراء البريطاني يدعو أمريكا وإيران للسعي لإيجاد حلٍ

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الطرفين الأمريكي والإيراني للسعي لإيجاد حل وذلك بعد تعثر التوصل إلى إتفاق في باكستان.

وكشف بيان تلقته قناة بي بي سي من داونينج ستريت إلى بحث رئيس الوزراء كير ستارمر وسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد التطورات في المنطقة وضرورة منح فرصة أخرى للسلام وذلك في مكالمة هاتفية اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم داونينج ستريت: "ناقش الطرفان محادثات السلام التي عُقدت في باكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحثّا الطرفين على إيجاد حلٍّ. واتفق الزعيمان على أهمية استمرار وقف إطلاق النار، وتجنّب جميع الأطراف أي تصعيد إضافي".

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء شكر أيضًا السلطان العُماني على جهوده في "إنقاذ البحارة من السفن المنكوبة في المنطقة" في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز والهجمات الإيرانية.

وتابع: "بالنظر إلى الجهود الدولية لتنسيق المرور الآمن للسفن في المنطقة، قال رئيس الوزراء إنه عقب اجتماعات عقدها وزير الخارجية والمخططون العسكريون البريطانيون، واصل الشركاء العمل على استعادة حرية الملاحة على المدى الطويل".