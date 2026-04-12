أخبار العالم

تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية.. اتهامات خطيرة للحكومة البريطانية بشأن ملف تشاغوس

فرناس حفظي

تواجه الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر اتهامات دولية خطيرة، بعد أن فتح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقيقا أوليا حول اتفاق مثير للجدل يتعلق بنقل السيادة على جزر تشاغوس إلى موريشيوس، وسط مزاعم بأن الخطوة قد تنتهك القانون الدولي وترقى إلى “جريمة ضد الإنسانية”.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، من بينها صحيفة “التلغراف”، يدرس مسؤولون أمميون شكاوى تتهم الاتفاق بأنه قد يؤدي إلى تهجير السكان الأصليين من الجزر، وهو ما وصفه مقدمو الشكاوى بأنه قد يشكل “تطهيرًا عرقيًا” وإعادة انتهاك لحقوقهم التاريخية.

وقد تقدم جيمس تومبريدج، المدعي العام لحكومة تشاغوس في المنفى، بنداء عاجل إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مطالبًا بالتدخل الفوري لحماية السكان المحليين، مشيرًا إلى أن بريطانيا سبق أن قامت بترحيلهم قسرًا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لإفساح المجال لقاعدة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.

وتشير الشكاوى إلى أن أي محاولة جديدة لإعادة ترتيب أوضاع السكان قد تعيد إنتاج الانتهاكات السابقة، وتفاقم من الأزمة الإنسانية والقانونية المرتبطة بالملف.

في المقابل، تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا سياسية داخلية، حيث جرى تعليق بعض الإجراءات المرتبطة بالاتفاق بسبب اعتراضات دولية، من بينها مواقف أمريكية، رغم استمرار لندن في الدفع باتجاه إتمام التفاهم الذي يتضمن ترتيبات طويلة الأمد بشأن القاعدة العسكرية في المنطقة.

وتزامن ذلك مع انتقادات من المعارضة البريطانية، التي هاجمت رئيس الوزراء متهمةً إدارته بإثارة أزمات قانونية ودولية جديدة، في وقت تتصاعد فيه الجدل حول مستقبل الجزر وسكانها الأصليين.

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق حاضر أم قضاء؟.. انتبه لـ10 حقائق

دون الـ 53 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد في مصر

قبل شم النسيم.. ضبط 252 كيلو فسيخ ورنجة فاسدة بمحلات السيرجة بدمياط

مدير تعليم جنوب سيناء تزور كنيسة رأس سدر وتهنئ الأقباط بعيد القيامة

البحوث الإسلامية يطلق قوافل توعية شاملة بكفر الشيخ .. صور

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

تحضير الرنجة بالطحينة

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

في شم النسيم.. طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

نمير عبد المسيح

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

