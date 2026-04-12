تراجع مؤشر بورصة عمان 0.24% وتداولات بقيمة ـ10.5 مليون دينار

شهدت بورصة عمان، اليوم الأحد، تداولات إجمالية بلغت قيمتها 10.5 مليون دينار أردني، بما يعادل نحو 14.8 مليون دولار أمريكي، وسط تداول 2.7 مليون سهم، نُفذت من خلال 2829 عقدًا.

وتراجع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى مستوى 3698 نقطة، منخفضًا بنسبة 0.24%، حيث سجل قطاع الخدمات انخفاضًا بنسبة 0.34%، والقطاع المالي بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.07%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اليوم، والبالغ عددها 94 شركة، مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار أسهم 21 شركة، مقابل تراجع 42 شركة، فيما استقرت أسعار 31 شركة دون تغيير.