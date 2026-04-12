أشهر صوت في بوليوود.. وفاة آشا تاي عن عمر 92 عاما

كشفت تقارير صحفية، هندية عن وفاة المطربة آشا تاي، أشهر صوت في بوليوود، وذلك عن عمر يناهز 92 عام.

وفاة آشا تاي

وأفادت التقارير، أن المطربة آشا تاي، رحلت عن عالمنا أمس السبت بعد تعرضها لأزمة قلبية، وإصابتها بالتهابات بالصدر.

ونعى شاروخان، المطربة الراحلة آشا تاي، بعدما نشر صورة لهما عبر وكتب في التعليق: «إنه لأمر محزن حقًا معرفة وفاة آشا تاي، و كان صوتها أحد أعمدة السينما الهندية وسيظل يردد صدى العالم لقرون قادمة.. الموهبة التي ستعيش أكثر من الكثيرين، كانت دائما تغمرني بالبركات والحب وسأفتقدها. ارقدي في سلام آشا تاي... أحبك».