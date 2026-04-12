الجيزة.. اجتماع تنسيقي لتقييم خدمات شركات جمع المخلفات السكني والتجاري

عقد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات واللواء محمد الضبيعي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة الجيزة، اجتماعاً مع ممثلي شركات تقديم خدمات الجمع السكني والتجاري من أحياء مدينة الجيزة ، لمناقشة الوضع الراهن لعمليات جمع المخلفات وتحسين مستوي النظافة بالمحافظة ، وذلك بحضور المهندس أحمد سعد المدير الفني لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، و تامر عبدالله نائب رئيس الهيئة لنظافة وتجميل الجيزة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالحفاظ على البيئة والقضاء على الممارسات الخاطئة في التعامل مع المخلفات .

ووجهت الدكتورة منال عوض ، جهاز تنظيم إدارة المخلفات بضرورة التأكيد على شركات الجمع السكني بإعداد دراسة فنية لمناطق الخدمة التي يتم العمل بها تتضمن أعداد العمالة والمعدات المناسبة لرفع مستوى النظافة، ويتم إرسالها للهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة لدراستها من خلال المختصين بالهيئة وإفادة جهاز تنظيم ادارة المخلفات بما تم.

وأوضح ياسر عبد الله أن الإجتماع ناقش الأسباب التى أدت إلى انتشار المخلفات بشوارع المدينة، وتأثيرها المباشر على المواطنين وتضررهم من انتشار المخلفات و النباشين بالشوارع ، كما تناول الإجتماع مجموعة من الحلول المقترحة للقضاء على هذه المشكلة .

كما أكد ياسر عبدالله، على سرعة حصول الشركات على ترخيص مزاولة تقديم خدمات الجمع والنقل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لضمان قيامها بالدور المنوط بها بشكل رسمى.