"أبو الغيط" يؤكد تعاون الجامعة العربية مع الرئيس عمر جيلة من أجل الاستقرار والتنمية بجيبوتي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مواصلة تعاون الجامعة الوثيق مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة وحكومتة من أجل تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لصالح الاستقرار والتنمية وترسيخ الحكم الرشيد في جيبوتي؛ بما يخدم تطلعات الشعب الجيبوتي الكريم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية جمال رشدي بأن ذلك جاء فى برقية تهنئة من أبو الغيط إلى الرئيس إسماعيل عمر جيلة؛ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية جيبوتي لولاية سادسة، وعلى ثقة الشعب الجيبوتي في قيادته.

يذكر أن الأمين العام قد كلف بعثة من الجامعة العربية للمشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية؛ تلبية لدعوة من الجهات المعنية الجيبوتية للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية مع عدد من المنظمات الإقليمية الرئيسية