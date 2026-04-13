الصحة: سلامة المواطنين النفسية ركيزة أساسية في أولويات الدولة
ترامب يجدد تهديده باستهداف البنية التحتية الإيرانية ويعد بفرض حصار مشدد
مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بقنا
النفط يحلق فوق 100 دولار مجددا.. تعثر مفاوضات واشنطن وطهران يشعل الأسواق
عامر العمايرة: لوائح فيفا لا تمنح الأندية حق الاطلاع على الـ VAR
صامويل أمادي: التسجيل في مرمى الأهلي إنجاز كبير
العالم يغلي وهرمز يشتعل.. وترامب مشغول بـ الضربة القاضية في حلبة ميامي
سقوط حليف ترامب.. أوربان يقر بالهزيمة في انتخابات المجر وسط ارتياح أوروبي واسع
مشروع مونوريل غرب النيل.. نقلة نوعية في النقل الأخضر| صور
وزير الطيران: عودة تدريجية لرحلات الخليج بدءًا من 17 أبريل
الجيش الأمريكي: حصار مشدد على مواني إيران بدءا من صباح الاثنين
شوبير: اتحاد الكرة يدرس توجيه الشكر لــ أوسكار رويز رئيس لحنة الحكام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الخميس.. انعقاد ثاني جلسات محاكمة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر أصابوا 75 مريض بالعمى

محكمة
محكمة
إسلام دياب

تستكمل محكمة جنح الدقي، الخميس المقبل الموافق 16 أبريل 2026، ثاني جلسات محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بينهم مدير المستشفى السابق بتهمة الإصابة الخطأ لـ 75 مريضا والتسبب في فقدانهم البصر.

استمعت المحكمة برئاسة المستشار مينا فايز رئيس محكمة جنح الدقي لمرافعة المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية ممثل النيابة العامة، بالجلسة الماضية وقال ممثل النيابة العامة أن قضية اليوم جريمة مكتملة الأركان عنوانها الإهمال ومضمونها خيانة الواجب وحنث للقسم الطبي، فالمجتمع ينهار حين يغيب الضمير.

وأضاف المستشار عمرو خالد أن القضية قضية نعمة عظيمة نعمة البصر هبة إلهية فالبصر باب الانسان للحياة وبه يطمئن القلب وفقد الضحايا تلك النعمة، وأقسم الطبيب أن يحافظ على حياة الإنسان لكن إذا غاب الضمير وجب أن يحضر القانون والنيابة لا تنال من قدسية مهنة الطب لكن تحميها ممن يضرها صونا لسمعة الطب.. فالطب سيظل رسالة رحمة لكن من فرط في الأمانة وجب أن يسأل حتى تبقى المهنة سامية.

واستكمل ممثل النيابة العامة مرافعته قائلا : المجني عليهم 75 مريضا ذبحت آمالهم على عتبات الإهمال.. 75 بيتا تسللت إليهم الظلمة.. 75 نفسا تحطمت آمالهم في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي التي أصبحت مقبرة للضياء فالضحايا أغلبهم من كبار السن ابتلاهم الله بعتامة في العين، خضعوا لجراحات تغيير عدسة العين كانوا على موعد مع الأمل أضحى موعدا كاحل السواد، وضعوا آمالا كبيرة على تلك الجراحة التي كانت بداية طريق الألم والظلام.

واستطرد رئيس النيابة قائلا: المتهمون أطباء ومسؤولون وفنيون أقسموا أن يكونوا حراسا للحياة لكنهم فرطوا في القسم واهدروا الواجب وانتهوا إلى كارثة محتومة، عيونا أطفئ نورها بمن كانوا منوطا بهم حفظها، ضربوا بكل البروتوكولات الطبية عرض الحائط.

المتهمون تسببوا في 75 ظلاما وحكما بالإعدام دون محاكمة حكم قاسي لا رجعة فيه وحكموا على المجني عليهم أن يعيشوا بقية أعمارهم في عمى.. أي استهتار هذا، تحولت عرفة العمليات إلى بؤرة عدوى.

استحلفكم بمن لا يرون وجهكم ان يقول القانون كلمته .. أن من أطفأ النور يعاقب بعقوبة تساوي الفعل.. وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

وأحالت نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، 10 من الأطباء والمسؤولين والعاملين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي إلى المحاكمة الجنائية المختصة، لاتهامهم بالتسبب عن طريق الخطأ في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة بالعين.

وكشفت التحقيقات التي ترأسها المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، أن المرضى أصيبوا بعدوى شديدة داخل العين عقب خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025، ما أدى إلى التهاب باطن مقلة العين، وتدهور حاد في الإبصار، ووصول بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين، وهو ما يُعد عاهات مستديمة.

وكشفت التحقيقات عن وجود إهمال جسيم وقصور فني وإداري في منظومة التعقيم ومكافحة العدوى داخل المستشفى، ما تسبب في تفاقم الأزمة الصحية للمرضى

وتسلمت النيابة العامة بإشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية وبرئاسة المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية كافة التقارير الفنية من لجان ثلاثية شكلتها النيابة العامة من عدة جهات منها الطب الشرعي ووزارة الصحة والطب الوقائي والهندسة الطبية، وانتهت تقارير تلك اللجان إلى إثبات وجود إهمال جسيم وقصور فني وإداري في منظومة التعقيم ومكافحة العدوى داخل المستشفى، ما تسبب في تفاقم الأزمة الصحية للمرضى وإصابتهم بعاهة مستديمة وفقدان بعض الحالات البصر بشكل كلي.

كما أشارت التقارير إلى أن سبب فقدان المرضى لأبصارهم بعد خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء بقسم الرمد خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، يرجع إلى سلسلة من المخالفات في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل غرفة العمليات، وأن المخالفات تضمنت عدم الالتزام بالإبلاغ الفوري عن حالات العدوى، وعدم إعادة معالجة الأجهزة المستخدمة بين كل مريض وآخر، ما عرض المرضى لخطر الإصابة بالعدوى، إضافة إلى استخدام مؤشرات تعقيم كيميائية من الفئة السادسة غير مناسبة لدورات التعقيم الفعلية، وعدم الالتزام ببروتوكول صرف المضادات الحيوية الوقائية قبل العمليات، كما أن المتهمين لم يلتزموا بالأصول الفنية لمكافحة العدوى داخل غرفة العمليات، وعدم غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة، وعدم اتباع الأساليب المانعة للتلوث.

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. طريقة الحصول على منحة التموين وآخر موعد لصرفها

مرتبات

بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

البنزين

بعد هبوط النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار وفقاً لآخر تحديث

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

حسن نصرالله

حبس حتى الاختناق.. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حسن نصرالله

المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام

بعد قرار الأعلى للإعلام حول سيدة الإسكندرية.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية

صورة من الحادث

الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة

سعر الذهب

تراجع جميع الأعيرة مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

النائب محمود طاهر

الحكومة: إعلان الأحوزة العمرانية الجديدة يونيو المقبل

الإصلاح والنهضة

حياتنا غالية.. الإصلاح والنهضة يطلق مبادرة للدعم النفسي وحماية الأسرة

الدكتورة أمل سلامة، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري

نائبة: خفض سن الحضانة يهدد الاستقرار النفسي للأطفال

بالصور

ليلة من زمن الفن الجميل.. حميد الشاعري يشعل أبوظبي بحفل كامل العدد.. ولفتة إنسانية لعروسين

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

تامر حسني يستعد لحفل مع فريش مونتانا في العين السخنة| صور

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

إعصار 4.. تدريب مصرى هندى بالميادين القتالية لقوات الصاعقة

انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4

مسلم

أيه يا حلوة.. مسلم يطرح أحدث أغانيه

خالد الصاوي

خالد الصاوي يكشف كواليس أدواره التاريخية وأزمته الصحية وينفي شائعة «النسناس»

بسمة وهبة

السبب غريب .. بسمة وهبة تضرب مطربا على الهواء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

