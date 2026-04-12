نتنياهو: الحرب ستتواصل داخل المنطقة الأمنية بلبنان

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي إن العمليات العسكرية ستتواصل داخل ما وصفها بـ«المنطقة الأمنية» في لبنان، مؤكدًا أن بلاده ماضية في تنفيذ أهدافها العسكرية دون تراجع.

وأضاف نتنياهو حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن إسرائيل حققت، على حد تعبيره، «إنجازات عظيمة» خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك مهامًا أخرى لا تزال قائمة داخل الساحة اللبنانية، وستعمل القوات الإسرائيلية على استكمالها.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده «غيرت وجه الشرق الأوسط»، معتبرًا أن أعداءها يقاتلون حاليًا من أجل البقاء، في إشارة إلى تصاعد حدة المواجهات واتساع نطاق الصراع في المنطقة.