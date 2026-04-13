إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد ابنته كتاليا

احتفل لاعب الأهلي إمام عاشور بعيد ميلاد أبنته كتاليا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشر إمام عاشور عدة صور برفقة ابنته وزوجته، وعلق كاتبا: عيد ميلاد كوكو، بحبك.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في تمام الثامنة مساء يوم الإثنين 27 أبريل الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة دوري نايل، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على اللقب.

ويدخل الأهلي المباراة باحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في جدول الترتيب، خاصة في ظل قوة المنافس الذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم.

وتنقل قناة “أون سبورت” أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من لاعبي الكرة المصرية السابقين، للوقوف على أبرز الجوانب الفنية قبل وبعد اللقاء.