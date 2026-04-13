سبب شفائي من الاكتئاب..وئام مجدي تستعيد ذكرياتها مع جدتها الراحلة

استعادت الفنانة وئام مجدى ذكرياتها مع جدتها الراحلة «تيتة نوال» التى ظهرت معها فى سلسلة فيديوهات خفيفة ومليئة بالحب ،موضحة تفاصيل العلاقة التى جمعت بينهما، والتى اتسمت بالدفء والدعم النفسي؛ كاشفة عن علاقة جدتها بشفائها من مرض الاكتئاب



وقالت وئام مجدى عبر حساها الرسمى على «فيسبوك»: "دايما كنت بقول فى أى لقاء أنا كان عندى اكتئاب وتيته سعدتنى أبقى كويسة بس أنا اكتشفت حاجة هى مكنتش بتعمل حاجة وجودها بس.. كان فى حاجات كتير أنا كنت كويسة علشان الحنية والأمان والطبطبة اللى كانت فى بابا واتوفى وأنا صغيرة".



وأضافت: "لما تيته مشيت ودى أكبر غلطة إنها علمتنى ازاى ابقى كويسة بيها لكن مقلتش ايه الحل من غيرها مهما كان فى ناس أنا وحيدة ومهما كان فى دلع أنا كبرت 50 سنة".



الجدير بالذكر أن وئام مجدى كانت شاركت فى دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «بيبو» بطولة جماعية يشترك فيها كل من كزبرة وهالة صدقى وسيد رجب ووليد فواز ومحسن منصور ونورين أبو سعده وأحمد سلطان وزينة منصور ومجدى بدر ووئام مجدى ودينا دياب.